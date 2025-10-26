Bốn thí sinh góp mặt tại trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2025 gồm: Lê Quang Duy Khoa; Nguyễn Nhựt Lam; Đoàn Thanh Tùng và Trần Bùi Bảo Khánh.

Chiếc vé đầu tiên vào chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia năm 2025 thuộc về Lê Quang Duy Khoa (Trường THPT Chuyên Quốc Học, Huế), người về nhất quý 1 với 160 điểm. Đây là lần thứ 8 Huế có thí sinh góp mặt trong trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia.

Đây cũng là ngôi trường có nhiều thí sinh lọt vào các trận chung kết năm nhất tính đến hiện tại, trong đó, có 3 quán quân chung kết năm (Hồ Ngọc Hân năm 2009, Hồ Đắc Thanh Chương năm 2016 và Võ Quang Phú Đức năm 2024). Như vậy, nếu Duy Khoa chiến thắng ở trận chung kết năm, Huế sẽ vượt lên trên Quảng Ninh để trở thành địa phương có nhiều nhà vô địch Olympia nhất cả nước với 4 thí sinh.

Lần lượt từ trái qua là các thí sinh: Lê Quang Duy Khoa; Đoàn Thanh Tùng; Trần Bùi Bảo Khánh; Nguyễn Nhựt Lam. Đây cũng chính là thứ tự vị trí xuất phát của các thí sinh trong trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25.

Nguyễn Nhựt Lam (Trường THPT Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp) là thí sinh giành tấm vé thứ 2 vào trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25 sau khi giành chiến thắng cuộc thi quý 2 với 290 điểm. Đây cũng là lần đầu tiên Trường THPT Cái Bè (trước đây thuộc tỉnh Tiền Giang, nay thuộc tỉnh Đồng Tháp) có cầu truyền hình trận chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia. Sau sáp nhập tỉnh, thành, nếu Nhựt Lam giành chiến thắng, Đồng Tháp sẽ lần đầu tiên có quán quân Đường lên đỉnh Olympia.

Đoàn Thanh Tùng (Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Khánh Hòa) là thí sinh giành chiến thắng ở cuộc thi quý 3 với 255 điểm. Nếu Thanh Tùng chiến thắng ở trận chung kết năm thứ 25, Khánh Hòa sẽ lần đầu tiên có quán quân Đường lên đỉnh Olympia.

Người cuối cùng giành vé vào chung kết năm là Trần Bùi Bảo Khánh (Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội) sau khi chiến thắng ở cuộc thi quý 4 với tổng điểm 270. Hà Nội có cơ hội vươn lên là địa phương có 2 quán quân Olympia nếu Trần Bùi Bảo Khánh chiến thắng ở trận chung kết năm.

Thí sinh giành chiến thắng trận chung kết năm sẽ nhận được vòng nguyệt quế, cúp kỷ niệm cùng phần thưởng trị giá 50.000 USD và cơ hội du học. Các thí sinh về Nhì và Ba lần lượt nhận giải thưởng trị giá 200 và 100 triệu đồng.

Ngoài 2 MC Khánh Vy và Ngọc Huy dẫn tại Trường quay S14 Đài Truyền hình Việt Nam, 4 MC sẽ dẫn tại các điểm cầu của chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25 gồm: Đức Bảo (tại Huế); Huyền Trang Mù Tạt (tại Hà Nội); Công Tố (tại Khánh Hòa); Phí Linh (tại Đồng Tháp).