Thái Dương bước vào cuộc thi quý 2 với tư cách nhất tháng 3 với 180 điểm. Trước cuộc thi quý 2, Thái Dương cho hay ngày phát sóng cuộc thi 26/4 (tức 10/3 âm lịch) cũng đúng vào Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, chính vì vậy em hy vọng có thể mang được cầu truyền hình trận chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia đầu tiên về với Trường THPT Chuyên Hùng Vương, Phú Thọ.

Tuy vậy, Thái Dương có phần thi Khởi động không quá thành công khi chỉ giành được 15 điểm. Qua đó, tạm xếp thứ 3 đoàn leo núi khi kết thúc phần thi này, cách biệt với người xếp ở vị trí dẫn đầu lúc đó là Trí Anh với 30 điểm.

Lý Thái Dương (lớp 11 Hóa A, Trường THPT Chuyên Hùng Vương, Phú Thọ).

Song, nam sinh Phú Thọ đã ngay lập tức thiết lập lại thứ tự ở phần thi Vượt chướng ngại vật. Ngay sau khi câu hỏi hàng ngang gợi ý đầu tiên được đọc lên, Thái Dương đã phát tín hiệu xin trả lời Chướng ngại vật.

Thái Dương cho hay, với đáp án từ hàng ngang gợi ý đầu tiên theo em là “Hồ Chí Minh”, em nghĩ ngay đến câu nói nổi tiếng của Bác Hồ là: “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”. Lúc này, trường quay như lặng thinh. Nhiều khán giả tỏ ra thán phục với câu trả lời của nam sinh. “Đến được đây đã rất tuyệt vời, nên em quyết định liều và không tiếc nuối với quyết định của mình”, Thái Dương chia sẻ.

Với việc đưa ra một đáp án vừa nhanh vừa chính xác, Thái Dương có thêm 60 điểm, qua đó vươn lên dẫn đầu đoàn leo núi với 75 điểm. Kết thúc phần thi này, một bạn chơi đã nhận xét về màn trả lời Chướng ngại vật của Thái Dương: “Quá nhanh, quá nguy hiểm”.

Ở phần thi Tăng tốc, Thái Dương tiếp tục giữ được sự ổn định khi là thí sinh duy nhất trả lời được 3/4 câu hỏi. Kết thúc phần thi này, Thái Dương tiếp tục dẫn đầu với 165 điểm.

Trước phần thi Về đích, Thái Dương cho rằng với cách biệt này, em đã nắm được 60% cơ hội giành chiến thắng. Chính vì vậy, ở phần thi Về đích, em cố gắng không để mất những điểm số đáng tiếc.

Ở phần thi Về đích, Thái Dương chọn “phương án an toàn” với 3 câu hỏi 20 điểm. Tuy vậy, ở câu hỏi đầu tiên trong lượt thi của mình, Thái Dương không đưa ra câu trả lời đúng, bị bạn chơi Trí Anh giành quyền trả lời với đáp án chính xác, qua đó bị trừ 20 điểm chỉ còn 145. Song ở hai câu hỏi sau đó, Thái Dương đều đưa ra đáp án chính xác và kết thúc lượt thi của mình với điểm số 185.

Tuy nhiên, không ai nghĩ cuộc thi quý 2 lại có một kịch bản căng thẳng đến vậy sẽ diễn ra sau đó.

Kịch tính của trận thi quý 2 được đẩy lên cao độ khi đến lượt thi Về đích của bạn chơi Nguyên Đức. Sau câu hỏi thứ hai trong lượt thi của mình, bạn chơi này có 150 điểm và chỉ còn kém Thái Dương 35 điểm. Nguyên Đức tiếp tục quyết định lựa chọn “ngôi sao hy vọng” ở câu hỏi cuối trị giá 20 điểm (giá trị được nhân đôi lên thành 40 điểm). Với việc đưa ra đáp án đúng, Nguyên Đức có thêm 40 điểm, nâng tổng điểm lên thành 190 điểm và đẩy Thái Dương lúc này xuống ở vị trí thứ hai.

Phần thi cuối cùng của bạn chơi Minh Khôi với 3 câu hỏi 30 điểm trở nên kịch tính và quan trọng hơn bao giờ hết. Bởi 2 người tạm có điểm số dẫn đầu lúc này cũng chỉ cách nhau 5 điểm. Song Thái Dương đã thể hiện khả năng của mình khi giành quyền trả lời câu hỏi thứ hai trong lượt thi của bạn chơi Minh Khôi với một đáp án chính xác, có thêm 30 điểm. Lúc này, Thái Dương nâng điểm số của mình lên thành 215, vượt lên trên bạn chơi Nguyên Đức có 190 điểm.

Câu hỏi cuối trong lượt thi của Minh Khôi cũng là câu hỏi cuối của cuộc thi trở nên vô cùng hồi hộp khi vẫn có thể định đoạt ngôi vị dẫn đầu. Ở câu hỏi này, Thái Dương đã nhanh tay hơn trong việc giành quyền trả lời. Dù đưa ra đáp án chưa chính xác, bị trừ 15 điểm, song số điểm 200 cũng đủ để nam sinh Phú Thọ giành chiến thắng ở cuộc thi quý 2.

Lý Thái Dương (Trường THPT Chuyên Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ) vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 sau chiến thắng quý 2 với 200 điểm.

Chung cuộc, Lý Thái Dương đã giành vòng nguyệt quế cuộc thi quý 2 Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 với tổng điểm 200 và mang cầu truyền hình trận chung kết năm đầu tiên về với Trường THPT Chuyên Hùng Vương, Phú Thọ.

Chỉ kém Thái Dương 10 điểm, thí sinh Trần Nguyên Đức (Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, thuộc ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN) về đích ở vị trí thứ hai với 190 điểm. Lần lượt xếp sau là các em Đoàn Trí Anh (Trường THPT Đan Phượng, Hà Nội) và Nguyễn Sư Minh Khôi (Trường THPT Đông Hà, Quảng Trị).

Trước Lý Thái Dương, thí sinh Trần Võ Gia Bảo (Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải, Khánh Hòa) đã giành tấm vé đầu tiên trận chung kết năm về với Khánh Hòa sau khi chiến thắng cuộc thi quý 1 Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 với 175 điểm.