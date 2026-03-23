Xem clip:

Ngày 23/3, trên mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh ẩu đả giữa một tài xế xe ôm công nghệ và người đàn ông đi bộ.

Qua xác minh, vụ việc xảy ra vào chiều 22/3 tại giao lộ Mai Chí Thọ - Nguyễn Cơ Thạch, phường An Khánh, TPHCM.

Theo nội dung clip, trong lúc dừng chờ đèn đỏ, tài xế xe ôm công nghệ xảy ra tranh cãi với một người đàn ông. Sau đó, cả hai lao vào xô xát ngay giữa giao lộ đông đúc.

Vụ việc khiến chiếc xe máy của tài xế ngã xuống đường, va trúng phương tiện của người đi đường khác. Trong lúc giằng co, cả hai tiếp tục va chạm với một xe máy khác, gây hỗn loạn giao thông tại khu vực.

Dù người dân xung quanh cố can ngăn nhưng hai người vẫn không dừng lại. Toàn bộ diễn biến đã được người đi đường ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội.

Công an phường An Khánh đang phối hợp các đơn vị liên quan để xác minh, mời các bên lên làm việc nhằm làm rõ nguyên nhân và xử lý theo quy định.