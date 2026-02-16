Tối 16/2, Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An thông tin, đơn vị đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Lê Văn L. (SN 1979, trú Thanh Hoá).

​Trước đó, khoảng 20h30 ngày 14/2, tại phường Tây Hiếu (Nghệ An), Tổ tuần tra kiểm soát dừng xe bán tải BKS 37B-149.10 để kiểm tra. Tuy nhiên, tài xế L. không chấp hành hạ kính, ngồi trong xe hút thuốc.

CSGT tiến hành đo nồng độ cồn đối với tài xế L. Ảnh: CACC

​Khi tổ công tác vận động xuống xe, người này tiếp tục không hợp tác và có thái độ thách thức. Chỉ đến khi lực lượng CSGT phối hợp với Công an phường Tây Hiếu, tài xế mới chịu làm việc.

​Kết quả kiểm tra cho thấy L. vi phạm nồng độ cồn mức 0,466 mg/L khí thở. Dù được giải thích quyền và nghĩa vụ, tài xế vẫn không ký biên bản. Tổ công tác đã mời người làm chứng, hoàn tất hồ sơ xử lý theo quy định.