Ngày 14/2, đại diện Phòng CSGT Công an Hà Nội cho biết, từ 19h đến 24h ngày 13/2, lực lượng CSGT toàn thành phố đã kiểm soát 4.587 lượt phương tiện, qua đó phát hiện và xử lý 85 trường hợp vi phạm.

Lực lượng chức năng tập trung kiểm tra tại các tuyến đường có nhiều nhà hàng, quán bia…, đặc biệt ở những khu vực đông thực khách sử dụng phương tiện cá nhân.

Đội CSGT đường bộ số 2 bố trí cán bộ kiểm tra nồng độ cồn trên đường Kim Mã. Ảnh: Đình Hiếu

Tại đường Kim Mã (phường Ngọc Hà), Đội CSGT đường bộ số 2 bố trí tổ công tác 6 cán bộ, chiến sĩ, phối hợp Công an phường Ngọc Hà kiểm tra nồng độ cồn. Gần 300 ô tô được kiểm tra, phát hiện 2 tài xế vi phạm.

Tài xế V.D.A. vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,103 mg/L khí thở. Ảnh: Đình Hiếu

Tổ công tác lập biên bản xử phạt với tài xế D. Ảnh: Đình Hiếu

Tài xế V.A.D. (SN 1977, trú tại Hà Nội) điều khiển ô tô BKS 30K-821.XX vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,103 mg/L khí thở.

Tiếp đó, tổ công tác phát hiện tài xế C.V.H. (SN 1970, trú tại Phú Thọ) điều khiển ô tô BKS 28A-063.XX vi phạm ở mức 0,347 mg/L khí thở.

Đội CSGT đường bộ số 4 phát hiện 4 tài xế vi phạm sau hơn một giờ triển khai kiểm tra. Ảnh: Đình Hiếu

Cá biệt có 1 nữ tài xế vi phạm nồng độ cồn. Ảnh: Đình Hiếu

Cũng trong tối cùng ngày, Đội CSGT đường bộ số 4 bố trí lực lượng kiểm tra nồng độ cồn tại nút giao Lê Duẩn – Trần Nhân Tông (phường Cửa Nam).

Sau hơn một giờ triển khai, lực lượng chức năng phát hiện 4 trường hợp vi phạm; trong đó có một phụ nữ điều khiển xe máy vi phạm nồng độ cồn.

Trên tuyến đường Khâm Thiên (phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám), Đội CSGT đường bộ số 3 tổ chức kiểm tra nồng độ cồn đối với cả người điều khiển ô tô và xe máy.

Trong những ngày tới, lực lượng CSGT sẽ tiếp tục duy trì kiểm soát chặt nồng độ cồn trên các tuyến đường, ở tất cả khung giờ; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, để người dân vui Xuân, đón Tết an toàn.