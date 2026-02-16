Theo cảnh sát, dịp Tết Nguyên đán nhiều người có tâm lý uống vài chai bia, chén rượu cho vui rồi vẫn lái xe ra đường, nên lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra.

Nhằm bảo đảm tính minh bạch, khách quan, lực lượng CSGT luôn bố trí cán bộ, chiến sĩ ghi hình trong quá trình kiểm tra.

Trong khoảng 1 giờ, lực lượng chức năng phát hiện 3 tài xế xe máy vi phạm nồng độ cồn. Nhiều người cho rằng do chủ quan dịp Tết, chỉ uống ít rượu, bia nên vẫn điều khiển phương tiện.

Như trường hợp của tài xế N.N.H. (SN 1959, trú tại Hà Nội) điều khiển xe máy biển số 29T2-98XX, vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,112 mg/L khí thở.

Ông N.N.H. cho biết đã uống hai lon bia tất niên rồi điều khiển xe máy ra đường.

“Tôi nghĩ CSGT đã nghỉ Tết nên hơi chủ quan. Sau lần bị xử phạt này, tôi sẽ rút kinh nghiệm và không tái phạm”, ông N.N.H. nói.

Tổ CSGT đã lập biên bản xử phạt tài xế này lỗi điều khiển xe máy có nồng độ cồn chưa vượt quá 50 mg/100 ml máu hoặc chưa vượt quá 0,25 mg/L khí thở. Với lỗi này, tài xế bị phạt 2,5 triệu đồng và trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe.

Cũng vi phạm lỗi tương tự, tài xế P.Đ.T. (SN 1965, trú tại Hà Nội) điều khiển xe máy biển số 30K8-63XX với nồng độ cồn 0,046 mg/L khí thở.

Làm việc với CSGT, người này cho biết vừa uống hai lon bia cùng bạn trong buổi tất niên.

Ngoài kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn, CSGT còn tập trung xử lý các hành vi như không đội mũ bảo hiểm, chở hàng cồng kềnh...

Trung tá Lê Đức Trọng, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 3 (Phòng CSGT Công an Hà Nội), cho biết lực lượng CSGT sẽ kiểm soát vi phạm nồng độ cồn và các lỗi khác xuyên Tết Nguyên đán Bính Ngọ, với mục tiêu cao nhất là bảo đảm an toàn giao thông.

Đồng thời, việc xử lý vi phạm được thực hiện theo phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Theo thống kê của Phòng CSGT Công an Hà Nội, trong tối 15/2, CSGT toàn thành phố đã kiểm soát 5.908 phương tiện, trong đó, 120 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử phạt với tổng số tiền 633,5 triệu đồng.