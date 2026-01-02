Sáng 2/1, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) thông tin về kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn trong ngày đầu năm 2026.

Cụ thể, công an các địa phương tại 34 tỉnh, thành phố đã đồng loạt tổ chức kiểm tra vi phạm nồng độ cồn trong hai khung giờ từ 11h – 14h và từ 19h – 24h ngày 1/1.

Trong thời gian này, lực lượng CSGT đã kiểm soát 80.117 lượt phương tiện, phát hiện và lập biên bản xử lý 3.223 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Trong đó, có 3.096 trường hợp là người điều khiển xe máy, 65 trường hợp là tài xế ô tô và số còn lại là người điều khiển các phương tiện khác.

Bên cạnh đó, lực lượng CSGT cũng xử lý nhiều hành vi vi phạm liên quan như không có giấy phép lái xe, không có đăng ký xe theo quy định.

Lực lượng CSGT kiểm tra nồng độ cồn với tài xế. Ảnh: Đình Hiếu

Theo đại diện Cục CSGT, dù lực lượng chức năng sử dụng nhiều biện pháp, từ công khai đến kết hợp hóa trang để kiểm soát vi phạm nồng độ cồn nhưng vẫn chỉ mang tính xác suất, mới giải quyết phần “ngọn” của vấn đề.

“Đã đến lúc, chúng ta cần những giải pháp căn cơ hơn, từ quản lý hoạt động kinh doanh rượu bia đến việc ràng buộc trách nhiệm của chủ nhà hàng trong bảo đảm an toàn cho khách sử dụng dịch vụ, song song với công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trên đường”, đại diện Cục CSGT nhấn mạnh.

Đại diện Cục CSGT cho biết thêm, việc lực lượng CSGT toàn quốc đồng loạt thực hiện mệnh lệnh kiểm soát vi phạm nồng độ cồn trong cùng một thời điểm sẽ được duy trì thường xuyên, không ngừng nghỉ, kể cả trong các dịp lễ, Tết, cho đến khi hình thành thói quen và ý thức xã hội: “Đã uống rượu bia thì không lái xe”.