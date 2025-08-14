Ngày 14/8, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa phát hiện tài xế chở vượt 21 người trên xe khách có hành vi gian dối, khai tên tuổi của người khác để đối phó với cơ quan chức năng.

Tài xế Hướng (áo phông trắng đen) đang làm việc với công an. Ảnh: Hải Dương

Trước đó vào chiều 11/8, lực lượng CSGT lập biên bản vi phạm đối với một nam tài xế vì không có bằng lái, chở quá số người quy định. Tài xế khai tên Hoàng Viết Hùng (39 tuổi, trú tại tỉnh Nghệ An), còn giấy phép lái xe đã bị Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi tước trước đó.

Đến ngày 13/8, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk mời nam tài xế lên làm việc để ra quyết định xử phạt.

Khi bị CSGT yêu cầu cung cấp giấy tờ tuỳ thân, nam tài xế có biểu hiện vòng vo, né tránh; sau đó khai tên thật là Nguyễn Bá Hướng (38 tuổi, trú tại xã Quế Phong, tỉnh Nghệ An) và chưa có giấy phép lái xe hạng E để điều khiển xe khách.

Tài xế Hướng cho biết, trước đây từng đi làm cùng anh Hùng nên xin chụp lại giấy phép lái xe của anh Hùng để đi xin việc cho dễ.

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk, dù tài xế Hướng thay tên, đổi họ nhưng con người, hành vi vi phạm và mức phạt không đổi nên đơn vị đang xử lý vụ việc theo quy định.

Như VietNamNet thông tin, khoảng 16h ngày 11/8, tổ CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk đang tuần tra trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua xã Pơng Đrang), phát hiện xe khách loại 45 chỗ BKS: 37F-004.68 lưu thông theo hướng TPHCM đi Nghệ An có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Lực lượng CSGT đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện kiểm tra và phát hiện trên xe chở tổng cộng 66 người, vượt 21 người so với quy định.

Tài xế không xuất trình được giấy phép lái xe mà khai đã bị Công an tỉnh Quảng Ngãi tước bằng lái trước đó.

Với hành vi vi phạm nói trên, tài xế Nguyễn Bá Hướng bị phạt 19 triệu đồng lỗi không có giấy phép lái xe, 31,5 triệu đồng đối với hành vi chở dư 21 hành khách.

Phạt chủ xe 58 triệu đồng vì giao xe cho người không có giấy phép lái xe điều khiển phương tiện, phạt 126 triệu đồng với lỗi giao xe cho tài xế chở dư 21 hành khách. Tổng số tiền xử phạt đối với các hành vi nêu trên là hơn 234 triệu đồng.