Ngày 22/4, thông tin từ Công an phường Sông Trí (Công an tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa phối hợp ngăn chặn thành công một vụ lừa đảo trên không gian mạng. Nạn nhân suýt bị lừa tiền là bà H.T.V (64 tuổi, trú phường Hải Ninh, tỉnh Hà Tĩnh).

Khoảng 8h cùng ngày, bà H.T.V lên xe taxi do anh Nguyễn Hữu Phước (SN 1984, trú phường Sông Trí) điều khiển. Trong quá trình trò chuyện, bà V. cho biết đang đến ngân hàng để chuyển 5.000 USD cho “người yêu” quen qua mạng xã hội.

Bà V. tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Nhận thấy dấu hiệu bất thường, anh Phước đã chủ động chở bà V. đến trụ sở Công an phường Sông Trí để phối hợp ngăn chặn việc bị lừa đảo, thay vì đưa bà đến ngân hàng thực hiện giao dịch.

Tại cơ quan công an, bà V. được phân tích, giải thích về phương thức, thủ đoạn của tội phạm lừa đảo. Từ đó, bà hiểu rõ sự việc và từ bỏ ý định chuyển tiền cho các đối tượng.

Theo cơ quan công an, trước đó, thông qua mạng xã hội, bà V. quen một người tự giới thiệu đang sinh sống ở nước ngoài. Trong quá trình trò chuyện, bà đã nảy sinh tình cảm với người này. Sau một thời gian, người đàn ông nói đã gửi nhiều quà kèm theo 50.000 USD cho bà V (hơn 1,3 tỷ đồng).

Tin nhắn của đối tượng lừa đảo. Ảnh: CACC

Trong quá trình liên lạc, kẻ lừa đảo thao túng tâm lý, yêu cầu bà V. giữ bí mật cuộc trò chuyện. Để nhận quà và số tiền nói trên, bà phải chuyển trước 5.000 USD.

Tin lời “người yêu” trên mạng, bà V. mang tiền ra ngân hàng để gửi. Tuy nhiên, trên đường đi, tài xế taxi đã phát hiện dấu hiệu bất thường và kịp thời đưa bà đến trụ sở công an.

Theo Công an phường Sông Trí, hành động của anh Nguyễn Hữu Phước không chỉ giúp bảo vệ tài sản cho nạn nhân mà còn góp phần lan tỏa thông điệp tích cực về ý thức cảnh giác và tinh thần trách nhiệm trong cộng đồng.