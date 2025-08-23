Ngày 23/8, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an tỉnh Thái Nguyên để xác minh, xử lý trường hợp tài xế tự ý lắp đèn ưu tiên cho ô tô.

Cụ thể, theo phản ánh của người dân, khoảng 17h31 ngày 20/8, khi lưu thông qua Km 47 cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, họ phát hiện ô tô con mang BKS 20B-125.XX sử dụng thiết bị phát tín hiệu ưu tiên để vượt xe khác. Sau khi sự việc xảy ra, người này nghi ngờ tài xế ô tô con sử dụng đèn ưu tiên giả nên đã trích xuất clip từ camera hành trình gửi về cho Cục CSGT.

Cảnh sát làm việc với tài xế tự ý lắp đèn ưu tiên cho ô tô. Ảnh: CACC

Ngay khi nhận được phản ánh, Cục CSGT đã phối hợp cùng Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên để xác minh làm rõ.

Cảnh sát xác định chủ phương tiện là anh Lê Quang B. (SN 1993, trú tại Thái Nguyên). Tại cơ quan công an, anh B. thừa nhận đã tự lắp đặt đèn ưu lên ô tô.

Theo quy định của Nghị định 168/2024, tài xế B. sẽ bị phạt tiền 5 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe với lỗi: “Xe không được quyền ưu tiên lắp đặt, sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên”.

Cục CSGT khuyến cáo, các tài xế cần tuân thủ, chấp hành nghiêm các quy định của Luật trật tự, an toàn giao thông để đảm bảo an toàn cho bản thân và mọi người.