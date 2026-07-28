Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc phối hợp với Khoa Bệnh lý Mạch máu não, Bệnh viện Nhân dân 115 (TPHCM) vừa điều trị thành công cho nam bệnh nhân T.Đ.T (24 tuổi, trú tại TPHCM) bị đột quỵ nặng khi đang du lịch tại Thái Lan.

Trước đó, vào đầu tháng 7, trong thời gian lưu trú tại Thái Lan, anh T. bất ngờ ngã quỵ và lên cơn co giật. Người bệnh được đưa đến bệnh viện địa phương cấp cứu và được chẩn đoán nhồi máu não cấp do tắc động mạch thân nền - một trong những thể đột quỵ nguy hiểm nhất, có tỷ lệ tử vong và tàn phế rất cao nếu không được xử trí kịp thời.

Mặc dù đã được can thiệp lấy huyết khối khẩn cấp, tình trạng của người bệnh vẫn rất nặng. Anh bị yếu liệt sau đột quỵ, viêm phổi nặng và phải thở máy kéo dài.

Các bác sĩ tiến hành hội chẩn một truờng hợp đột quỵ nặng. Ảnh: BVND115.

Do mong muốn được tiếp tục điều trị tại Việt Nam, gia đình đã liên hệ với Bệnh viện Nhân dân 115. Sau khi hội chẩn và xây dựng phương án tiếp nhận, bệnh viện phối hợp với Trung tâm Cấp cứu 115 cùng lực lượng an ninh sân bay để vận chuyển người bệnh bằng đường hàng không về TPHCM an toàn.

Tiếp nhận hồ sơ chuyên môn từ bệnh viện tại Thái Lan, các bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc nhanh chóng triển khai kế hoạch điều trị. Trong giai đoạn đầu, người bệnh được chăm sóc tích cực khi còn phụ thuộc máy thở, đồng thời được điều trị nhồi máu não dưới sự phối hợp của các chuyên gia đột quỵ.

Sau 5 ngày điều trị tích cực, người bệnh được rút ống nội khí quản và có thể tự thở. Khi tình trạng ổn định, bệnh nhân được chuyển đến Khoa Bệnh lý Mạch máu não để tiếp tục điều trị và phục hồi chức năng.

Vài ngày sau, sức khỏe người bệnh cải thiện tốt, đủ điều kiện xuất viện và được chuyển đến một bệnh viện chuyên sâu về phục hồi chức năng tại TPHCM để tiếp tục tập luyện.

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Theo Bệnh viện Nhân dân 115, ca bệnh là minh chứng cho sự phối hợp hiệu quả giữa các đơn vị trong và ngoài nước, cũng như năng lực tiếp nhận, điều trị những trường hợp đột quỵ nặng được chuyển về từ nước ngoài, góp phần nâng cao chất lượng cấp cứu và điều trị người bệnh.