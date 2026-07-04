Ngày 4/7, Công an xã Nội Bài cho biết đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội nhanh chóng điều tra, truy bắt thành công đối tượng gây ra vụ cướp tài sản tại một tiệm vàng trên địa bàn xã Nội Bài chỉ sau khoảng 4 giờ gây án.

Đối tượng Nguyễn Tiến Dũng. Ảnh: CACC

Theo điều tra, do cần tiền để chi tiêu cá nhân, sáng 3/7, Nguyễn Tiến Dũng (SN 1999, trú tại xã Đại Phúc, tỉnh Thái Nguyên) nảy sinh ý định đi cướp tài sản.

Đối tượng điều khiển xe máy đi tìm các siêu thị, cửa hàng tạp hóa và tiệm vàng vắng người để thực hiện hành vi phạm tội. Đến khoảng 10h33 cùng ngày, Dũng đến một tiệm vàng trên Quốc lộ 2, thuộc thôn Thắng Lợi, xã Nội Bài.

Sau khi quan sát thấy trong cửa hàng có ít người, đối tượng vào giả vờ hỏi mua 2 chỉ vàng. Lợi dụng lúc chủ tiệm là chị T. đang mở két sắt để lấy vàng, Dũng bất ngờ rút dao khống chế, đe dọa nạn nhân rồi cướp 4 nhẫn vàng (khoảng 10 chỉ), sau đó nhanh chóng lên xe máy tẩu thoát.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng công an khẩn trương triển khai các biện pháp truy xét. Đến khoảng 14h10 cùng ngày, lực lượng chức năng đã bắt giữ thành công Nguyễn Tiến Dũng.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.