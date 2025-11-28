Ngày 28/11, TAND TPHCM đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Sơn (ngụ Gia Lai) mức án Tử hình về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, sau khi ly hôn, Sơn và chị Trần Thị P. (ngụ phường Chánh Hiệp, TPHCM) chung sống với nhau như vợ chồng. Đến tháng 3/2025, do phát sinh mâu thuẫn, hai người chia tay. Sau đó, Sơn nhiều lần xin quay lại nhưng chị P. cự tuyệt.

Bực tức, Sơn nảy sinh ý định giết người tình rồi tự sát. Khoảng 17h30 ngày 15/3, đối tượng mua 1,5 lít xăng và lái xe tải đi tìm chị P.

Khi gặp mặt, Sơn tiếp tục níu kéo nhưng vẫn bị từ chối. Ngay lập tức, bị cáo lấy kéo đâm liên tiếp vào người chị P. khiến nạn nhân bỏ chạy được một đoạn thì gục ngã.

Bị cáo Nguyễn Văn Sơn. Ảnh: TP

Thấy người dân ném gạch đá ngăn cản, Sơn chạy lại xe cất hung khí, lấy chai xăng tưới lên người chị P. và bản thân rồi bật lửa. Tuy nhiên, bật lửa không cháy nên người dân đã kịp thời lao vào khống chế, bắt giữ đối tượng.

Dù được đưa đi cấp cứu nhưng chị P. đã tử vong do đa chấn thương. Kết quả xét nghiệm nhanh cho thấy Sơn dương tính với ma túy tại thời điểm gây án.

Tại phiên tòa, HĐXX nhận định hành vi của bị cáo mang tính côn đồ, đặc biệt nguy hiểm cho xã hội nên cần loại bỏ bị cáo vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội.