Theo Carscoops, vụ việc xảy ra ngày 13/7 tại thành phố Yonkers, bang New York (Mỹ). Cảnh sát địa phương nhận được tín hiệu từ hệ thống nhận dạng biển số tự động (ALPR), phát hiện một chiếc Lamborghini Urus đang đỗ trên đường Bronx River.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định người điều khiển là nam thanh niên 23 tuổi đang bị đình chỉ giấy phép lái xe và từng nhiều lần bỏ chạy khi bị cảnh sát yêu cầu dừng xe, trong đó có các vụ việc liên quan tới sở cảnh sát Yonkers và Mount Vernon.

Lo ngại đối tượng sẽ tiếp tục bỏ trốn nếu tổ chức truy đuổi, cảnh sát quyết định sử dụng một biện pháp khác.

Thay vì tiếp cận ngay, các sĩ quan lặng lẽ luồn một bộ Stop Stick (thiết bị làm xẹp lốp xe chuyên dụng) xuống dưới chiếc Lamborghini Urus trước khi tài xế quay trở lại. Sau đó, nhiều xe cảnh sát đồng loạt áp sát, khóa mọi hướng di chuyển của chiếc SUV hiệu suất cao.

Theo cảnh sát Yonkers, tài xế nhiều lần được yêu cầu xuống xe nhưng từ chối chấp hành. Người này còn cố lái chiếc Urus lao thẳng về phía các sĩ quan và xe tuần tra để tìm cách thoát thân.

Tuy nhiên, do lốp xe đã bị thiết bị Stop Stick làm xẹp ngay từ khi bắt đầu di chuyển, chiếc Lamborghini gần như không thể tăng tốc và nhanh chóng bị khống chế. Tài xế sau đó bị bắt giữ tại hiện trường.

Cảnh sát cho biết nam thanh niên đang phải đối mặt với các cáo buộc gây nguy hiểm liều lĩnh cấp độ một và hành hung cấp độ hai. Nhà chức trách cũng để ngỏ khả năng bổ sung thêm các tội danh khác khi quá trình điều tra hoàn tất.

Trong trao đổi với Carscoops, Sở Cảnh sát Yonkers xác nhận chiếc Lamborghini Urus này trước đó từng nhiều lần bỏ chạy khỏi lực lượng chức năng ở cả Yonkers và Mount Vernon. Sau vụ việc, chiếc xe đã bị tạm giữ để phục vụ điều tra, trong khi một cảnh sát bị thương nhẹ trong quá trình khống chế đối tượng.

(Theo Carscoops)

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