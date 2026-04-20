Ngày 20/4, Công an TP Hà Nội cho biết đã tiếp nhận thông tin từ gia đình anh Phan Văn Ngọc (SN 2006; trú tại 83 TT9 KĐT Văn Phú, phường Kiến Hưng, Hà Nội) về việc anh rời khỏi nhà từ ngày 12/4 đến nay chưa trở về. Khi đi, Ngọc mặc áo phông màu nâu.

Phan Văn Ngọc

Trao đổi với PV VietNamNet, anh Nguyễn Công Hiệu (34 tuổi, anh họ của Ngọc) cho biết, Ngọc từ xã Hưng Nguyên (Nghệ An) ra Hà Nội học tiếng với mục tiêu đi Nhật Bản. Trong quá trình học, nam thanh niên có biểu hiện chán nản, ít nói.

“Gia đình nghi ngờ có thể em bị người khác dụ dỗ bỏ đi. Trước khi đi, Ngọc để lại một lá thư với nội dung khiến mọi người hoang mang. Gia đình xác nhận đó là chữ của Ngọc”, anh Hiệu chia sẻ.

Hình ảnh Ngọc trước khi rời khỏi nơi cơ trú

Sau khi Ngọc mất liên lạc, gia đình đã đăng thông tin tìm kiếm trên mạng xã hội và trình báo với cơ quan chức năng. Đáng chú ý, camera có ghi lại cảnh một chiếc taxi đến đón Ngọc, nhưng do hình ảnh không rõ ràng nên chưa thể xác định chính xác biển số xe.

Gia đình vẫn đang nỗ lực tìm kiếm và mong nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng. Ai biết hoặc nhìn thấy anh Phan Văn Ngọc ở đâu, có thể liên hệ qua số điện thoại: 0934.427.072 hoặc 0398.850.842.