Sáng 13/3, cư dân Khu đô thị Thanh Hà (xã Bình Minh, Hà Nội) bàng hoàng phát hiện một nam thanh niên khoảng 20 tuổi rơi từ sân thượng tòa nhà E xuống khu vực sảnh DE5 (thuộc khu 5 tòa nhà mới) và tử vong tại chỗ.

Camera ghi lại hình ảnh nam thanh niên vào thang máy trước khi rơi xuống đất. Ảnh: N.N.

Theo phản ánh của người dân sống trong khu đô thị, vào sáng cùng ngày, nhiều người nghe thấy tiếng động mạnh phát ra từ khu vực sảnh tòa nhà. Nghi có chuyện bất thường, cư dân nhanh chóng chạy đến kiểm tra.

Khi lại gần, người dân phát hiện một nam thanh niên nằm bất động trên mặt đất và đã tử vong, nên lập tức trình báo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, tiến hành phong tỏa khu vực.

Trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo UBND xã Bình Minh xác nhận vụ việc xảy ra trên địa bàn và cho biết cơ quan công an đang xác minh, điều tra làm rõ nguyên nhân.