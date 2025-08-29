Ngày 29/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thành Trung (38 tuổi, trú xã Trường Xuân, TP Cần Thơ) về tội “Cướp tài sản”.

Trước đó, ngày 27/7, Công an xã Thoại Sơn báo cáo Phòng Cảnh sát hình sự về vụ cướp tài sản xảy ra tại ấp Kiên Hảo, xã Thoại Sơn. Nạn nhân là ông C.S.R. (41 tuổi, trú xã Núi Cấm, tỉnh An Giang), hành nghề chạy xe ôm, bị một đối tượng lạ mặt tấn công rồi cướp xe máy.

Sau 24 giờ, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định nghi phạm là Nguyễn Thành Trung. Tuy nhiên, sau khi gây án, Trung bỏ trốn khỏi địa phương và cắt đứt liên lạc với gia đình.

Đến tối 24/8, khi vừa quay về thăm bạn gái tại phường Thới Long (TP Cần Thơ), Trung bị các trinh sát bắt giữ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đọc lệnh khởi tố, tạm giam Nguyễn Thành Trung. Ảnh: Tiến Tầm

Tại cơ quan công an, Trung khai không có nghề nghiệp ổn định, sống lang thang. Ngày 26/7, đối tượng đến núi Cấm cúng viếng rồi thuê ông R. chở ra núi Sập (xã Thoại Sơn). Trên đường đi, do nợ nần, Trung nảy sinh ý định cướp tài sản của người chạy xe ôm.

Sáng 27/7, Trung tiếp tục thuê ông R. chở vào khu vực đường nông thôn thuộc ấp Kiên Hảo. Khi đến đoạn vắng người, Trung yêu cầu dừng xe rồi bất ngờ dùng kéo đâm hàng chục nhát khiến nạn nhân bất tỉnh. Sau đó, Trung cướp xe máy, bán được 5 triệu đồng rồi bỏ trốn. Ông R. may mắn được người dân phát hiện, đưa đi cấp cứu kịp thời và hiện sức khỏe đã ổn định.