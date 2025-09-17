Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Đà Nẵng tiếp nhận trình báo của ông Wang DaoDong (quốc tịch Trung Quốc) về việc bạn là W.X (SN 1989, quốc tịch Trung Quốc) bị nhóm đối tượng lạ khống chế đưa đi khỏi casino H.A (thuộc xã Duy Nghĩa, Đà Nẵng).

Nhận định vụ việc có dấu hiệu bắt giữ người trái pháp luật, lực lượng CSHS đã triển khai trinh sát, xác định W.X bị đưa đến một căn hộ ở phường Hội An.

Kiểm tra hành chính địa điểm trên, công an phát hiện 5 đối tượng đang khống chế W.X, gồm Jiu Jun (SN 1979, quốc tịch Trung Quốc), Lê Văn Khuyến (SN 1989), Đỗ Xuân Đức (SN 1990, cùng quê Thanh Hóa), Trần Trung Nguyên (SN 2000, Quảng Trị) và Hoàng Văn Quân (SN 2001, Thanh Hóa).

Tại đây, lực lượng chức năng còn giải cứu thêm nạn nhân L.Y.Z (SN 1984, quốc tịch Trung Quốc) cũng đang bị nhóm đối tượng bắt giữ, khống chế.

Công an đã tạm giữ 5 người liên quan đến vụ bắt giữ trái pháp luật 2 người Trung Quốc. Ảnh: N.X

Theo lời khai của nạn nhân W.X, ngày 11/9, người này nhập cảnh vào Việt Nam, sau đó đến Đà Nẵng với mục đích đánh bạc. Anh ta được bạn đưa cho “phỉnh” trị giá 100.000 nhân dân tệ (khoảng 345 triệu đồng) để chơi và phải viết giấy vay tiền.

Đến sáng 12/9, W.X thua sạch số "phỉnh", bị nhóm đối tượng khống chế, buộc viết thêm 2 giấy vay nợ tổng cộng 300.000 nhân dân tệ (hơn 1 tỷ đồng). Khi không trả được, W.X bị đưa đến căn hộ khác, bị đánh đập, ép gọi điện về nhà để gia đình chuyển tiền. Kết quả, anh ta bị gãy một răng hàm dưới.

Trong khi đó, L.Y.Z khai đã nhập cảnh vào Việt Nam từ cuối tháng 8/2025 và đến casino H.A để đánh bạc. Ông này được một người đưa số “phỉnh” trị giá 300.000 nhân dân tệ để chơi và phải viết giấy vay 500.000 nhân dân tệ.

Đến ngày 26/8, L.Y.Z thua hết tiền. Khi ra khỏi casino, ông bị 2 người đàn ông chặn, đưa lên ô tô rồi đưa đến căn hộ ở phường Hội An. Tại đây, nhóm đối tượng thu giữ điện thoại, đánh đập, đe dọa và ép gọi điện về cho gia đình trả nợ. Nếu không trả kịp, ông sẽ bị tính lãi “cắt cổ” 20.000 nhân dân tệ/ngày.

Hiện, 5 nghi phạm liên quan đã bị tạm giữ để phục vụ điều tra, mở rộng.