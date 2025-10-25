MS 2025.288

Gia đình anh Nguyễn Công Thịnh (SN 1986, trú xóm 5, xã Cẩm Lạc, tỉnh Hà Tĩnh) thuộc diện hộ nghèo, nay càng bi đát hơn khi anh Thịnh bị tai nạn điện, phải cắt cụt chân phải nên không còn khả năng đi lại.

Chân phải của Thịnh bị cắt cụt sau tai nạn điện giật.

Người đàn ông từng là trụ cột, chỗ dựa vững chắc của cả nhà, giờ chỉ có thể ngồi trên chiếc xe lăn cũ kỹ, nhìn vợ và ba đứa con thơ sống trong cảnh thiếu thốn đủ bề.

Tai hoạ giáng xuống gia đình anh vào hồi tháng 3/2024. Trong lúc đi làm thuê tại công trình, anh Thịnh bị điện cao thế từ trên cao phóng xuống, khiến anh ngã từ trên cao, toàn thân cháy sém và bất tỉnh.

Anh vào viện cấp cứu trong tình trạng “thập tử nhất sinh”. Suốt 20 ngày hôn mê ở Bệnh viện Bỏng Quốc gia (Hà Nội), các bác sĩ đã phải đưa ra quyết định cắt bỏ một chân để giữ lại mạng sống cho anh.

Ba đứa con của anh Thịnh còn nhỏ dại.

"Ngày tỉnh lại, tôi nhìn xuống thấy chân mình không còn, tôi đã khóc như một đứa trẻ. Nhưng rồi nghĩ tới vợ, tới ba đứa con, tôi tự nhủ phải cố gắng", anh Thịnh nghẹn ngào.

Từ sau tai nạn, mọi gánh nặng đổ dồn lên đôi vai vợ anh, chị Trần Thị Hoài (SN 1990). Hằng ngày, chị Hoài đi bóc vỏ keo tràm với tiền công 200.000 đồng.

Chị Hoài tâm sự: "Từ ngày chồng tôi gặp nạn, có những lúc tôi cảm thấy kiệt sức, nhưng vẫn phải gắng gượng làm thêm để có chút tiền lo thuốc men cho anh và tích góp để trả nợ dần. Nếu tôi gục ngã, chồng tôi và ba đứa con không biết dựa dẫm vào đâu".

Những vết sẹo chằng chịt trên lưng người đàn ông sau vụ tai nạn.

Chi phí điều trị sau vụ tai nạn của anh Thịnh đã khiến gia đình rơi vào khánh kiệt. Để cứu anh, chị Hoài phải nhờ cậy người thân vay mượn khắp nơi. Số tiền nợ hiện tại lên đến hơn 1,3 tỷ đồng.

Điều đáng lo hơn, anh Thịnh sắp phải bước vào đợt ghép da và phục hồi tiếp theo, nhưng gia đình hoàn toàn không còn khả năng xoay xở.

"Lúc gặp nạn, cũng có một số nhà hảo tâm ủng hộ chi phí để điều trị nhưng cũng không đáng là bao so với kinh phí quá lớn mà gia đình vay mượn. Vợ chồng tôi sinh được năm người con thì có hai bé mắc bệnh và qua đời. Còn lại ba đứa con còn nhỏ dại nhưng tôi lại bị tai nạn cụt chân, chẳng giúp được gì cho vợ con mà còn trở thành gánh nặng cho cả gia đình", anh Thịnh nói thêm.

Các con anh dường như cảm nhận được nỗi đau của bố nên thường xuyên xoa chân để bố bớt những cơn đau nhức khi trở trời.

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Biện Văn Thuyết, Bí thư xã Cẩm Lạc cho hay, gia đình anh Thịnh gặp nhiều khó khăn sau khi anh gặp nạn.

"Anh Thịnh là trụ cột chính của cả nhà nhưng giờ bị tai nạn cụt chân nên hoàn cảnh của gia đình trở nên éo le. Mong rằng các nhà hảo tâm giúp đỡ để anh có thêm chi phí phẫu thuật trong đợt tới đây", ông Thuyết nói.