Đại diện Báo VietNamNet cùng lãnh đạo xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh vừa trao số tiền 217.575.903 đồng cho gia đình anh Nguyễn Đức Thịnh, nhân vật trong bài viết: "Giúp dân lợp nhà sau bão, người đàn ông nghèo gặp nạn nguy kịch cần giúp đỡ".

Đại diện Báo VietNamNet đã trao tận tay số tiền 217.575.903 đồng tới gia đình anh Thuận ở Hà Tĩnh.

Sáng 28/8, khi cơn bão số 5 (bão Kajiki) vừa tan, anh Nguyễn Đức Thuận cùng bà con trong thôn tranh thủ dựng lại mái nhà cho một hộ dân bị hư hỏng. Không may trong lúc leo lên mái nhà, anh Thuận bất ngờ trượt chân ngã, đầu đập vào nền bê tông, tính mạng nguy kịch.

Tại bệnh viện, các bác sĩ cho biết anh bị tổn thương não nặng, hỏng mắt phải và cần nhiều ca phẫu thuật phức tạp như nuôi não, ghép sọ, với chi phí có thể lên đến hàng trăm triệu đồng.

Bản thân anh Thuận là lao động tự do, không có bảo hiểm y tế. Từ ngày nhập viện, riêng tiền thuốc mỗi ngày đã tiêu tốn khoảng 5 triệu đồng, đây là con số vượt quá sức đối với người mẹ già của anh là bà Nguyễn Thị Hạnh (80 tuổi).

Cảm thương trước hoàn cảnh của anh Thuận, nhiều bạn đọc đã chia sẻ, ủng hộ số tiền số tiền 217.575.903 đồng. Món quà này đã được đại diện Báo VietNamNet trao trực tiếp đến gia đình anh Thuận.

Xúc động trước tình cảm của các bạn đọc và nhà hảo tâm, bà Hạnh cho biết, hiện tại anh Thuận vẫn đang được điều trị tích cực tại bệnh viện, sức khoẻ vẫn chưa tiến triển. Số tiền này sẽ giúp anh Thuận có thêm điều kiện chữa trị.