MS 2025.290

Sau hơn ba tuần điều trị tích cực, tính mạng anh tạm qua cơn nguy hiểm nhưng vẫn còn phải nằm viện dài ngày. Trong khi đó, chị Thị Brơng (vợ anh) đã vay mượn khắp nơi, thậm chí vay nóng lãi ngày, nhưng vẫn chưa lo nổi tiền viện phí cho chồng.

Hiện anh Minh đang điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực chống độc người lớn, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TPHCM.

Theo bác sĩ Nguyễn Huỳnh Thanh Trúc, khi nhập viện, bệnh nhân trong tình trạng tức ngực, khó thở, cứng cơ toàn thân. Kết quả chẩn đoán cho thấy anh bị nhiễm uốn ván từ vết thương nhỏ ở lòng bàn chân trong lúc đi làm trên đồi.

“Diễn tiến bệnh rất nhanh, ngay ngày thứ hai đã phải mở khí quản để thở máy và dùng thuốc an thần liều cao. Đến nay, anh Minh đã qua giai đoạn nguy hiểm nhưng vẫn phải điều trị tích cực và theo dõi sát sao”, bác sĩ Trúc cho biết.

Bác sĩ đánh giá anh Minh còn trẻ, không có bệnh nền nên khả năng hồi phục tốt.

Do chưa tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc, toàn bộ chi phí điều trị đều do gia đình tự chi trả. Bác sĩ ước tính, tổng chi phí điều trị có thể lên tới 80 triệu đồng, trong khi gia đình mới tạm ứng được 14 triệu đồng.

Chị Thị Brơng rụt rè gỡ bỏ khẩu trang, đôi mắt thâm quầng sâu hoắm vì nhiều đêm thức trắng bên chồng. Từ ngày anh Minh nhập viện, chị chưa có một giấc ngủ trọn vẹn, vừa lo cho chồng vừa mòn mỏi tìm chỗ vay tiền.

Để có 14 triệu đồng đóng tạm ứng, chị đã phải cầu cứu khắp nơi, gom góp từ người thân, bạn bè, rồi chấp nhận vay nóng lãi ngày. Chiếc xe máy là phương tiện mưu sinh duy nhất của gia đình, chị cũng đã đem cầm cố lấy tiền cứu chồng. Đến nay, trong nhà không còn tài sản nào đáng giá.

“Chồng tôi hiền lành, chỉ biết đi làm thuê rồi về chơi với các con. Cả nhà chỉ trông vào thu nhập của anh. Giờ anh đổ bệnh, cần số tiền lớn như vậy, tôi thật sự không biết xoay xở ra sao nữa…”, chị Brơng nghẹn ngào.

Vợ chồng anh Minh có ba con nhỏ, đứa lớn mới học tiểu học, đứa út còn đang chập chững. Gia đình sinh sống trên mảnh đất nhỏ cha mẹ cho, không có đất sản xuất. Hằng ngày, anh Minh đi làm thuê tại các đồi cao su, điều, công việc bấp bênh theo mùa. Còn chị Brơng ở nhà chăm con và lo nội trợ, không có thu nhập ổn định.

Từ khi chồng nhập viện, bố mẹ chị Brơng thương các cháu không có người chăm sóc nên đón ba đứa nhỏ về. “Mấy đứa nhỏ nhớ ba lắm, ngày nào cũng gọi lên đòi gặp, nhưng anh Minh đang nằm phòng hồi sức, bác sĩ không cho tiếp xúc. Nghe con khóc, tôi chỉ biết quay đi mà rơi nước mắt…”, chị nói, giọng lạc đi.

Theo bác sĩ Trúc, anh Minh còn trẻ, không có bệnh nền, nên khả năng hồi phục tốt nếu được điều trị đầy đủ. Tuy nhiên, điều lo nhất hiện nay là thiếu kinh phí điều trị, khiến việc cứu chữa gặp nhiều khó khăn.

Chị Brơng cầu xin khắp nơi, vay cả lãi nóng mới được 14 triệu đồng đóng tạm ứng viện phí cho chồng.

Ông Nguyễn Duy Thanh, Trưởng thôn Bom Bo, xác nhận: “Gia đình anh Điểu Minh thuộc diện đặc biệt khó khăn. Anh là lao động chính nuôi vợ và ba con nhỏ. Nay mắc bệnh nặng, phải điều trị tốn kém nên rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng”.

Giờ đây, chị Brơng chỉ mong có một phép màu để chồng chị qua khỏi cơn nguy kịch, được trở về với vợ con.