Chiều 26/12, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành đã gặp mặt đoàn đại biểu học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2025.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Dân tộc và Tôn giáo, các cơ quan phối hợp tổ chức Lễ Tuyên dương và toàn thể học sinh, sinh viên, thanh niên tham dự buổi gặp mặt, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung trân trọng cảm ơn sự quan tâm sâu sắc, tình cảm đặc biệt và sự động viên kịp thời của Tổng Bí thư Tô Lâm đối với đồng bào dân tộc thiểu số nói chung, học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu nói riêng.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2025. Ảnh: Lê Anh Dũng

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết, thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách quan trọng nhằm chăm lo, phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, nhờ đó đã làm thay đổi diện mạo vùng sâu, vùng xa. Các chương trình mục tiêu quốc gia được triển khai góp phần xóa đói giảm nghèo, tạo sinh kế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Hàng trăm nghìn ngôi nhà tạm, nhà dột nát đã được thay thế bằng nhà đạt tiêu chuẩn “3 cứng” và an toàn.

Bộ trưởng nhấn mạnh, đặc biệt, Nghị quyết số 71 năm 2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục - đào tạo và những chỉ đạo của Tổng Bí thư tại Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học 2025-2026 cùng các chính sách miễn, giảm, hỗ trợ học phí và chi phí học tập; chính sách hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới, nhất là các xã biên giới miền núi đã đem lại niềm động viên lớn và mang lại không khí phấn khởi trong nhân dân và thế hệ trẻ.

Theo Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, việc Bộ Chính trị và Tổng Bí thư quyết định đầu tư xây dựng 248 trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới là bước đi quan trọng, nhằm tạo lập môi trường học tập hiện đại, bền vững cho con em vùng biên giới; đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cho đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời gắn phát triển giáo dục với nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, từng bước hiện thực hóa mục tiêu công bằng xã hội trong giáo dục.

“Những chủ trương, chính sách trên đã và đang tạo dựng niềm tin, khơi dậy mạnh mẽ khát vọng vươn lên trong đồng bào các dân tộc thiểu số, đặc biệt là thế hệ trẻ”, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nói.

Đoàn học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2025 tại buổi gặp mặt. Ảnh: Lê Anh Dũng

Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã và đang chủ động phối hợp với các bộ, ngành, địa phương triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, trong đó đặc biệt coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Hướng tới chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14 và Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 11, Bộ Dân tộc và Tôn giáo chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu.

Những “bông hoa đẹp” trong vườn hoa các dân tộc Việt Nam

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho hay, từ gần 900 hồ sơ do các bộ, ngành, địa phương giới thiệu, Ban tổ chức đã lựa chọn 150 học sinh, sinh viên, thanh niên tiêu biểu, đại diện cho 53 dân tộc thiểu số, đến từ 30 tỉnh, thành phố trong cả nước. Có 29 em đạt giải Nhất, Nhì, Ba kỳ thi học sinh giỏi quốc gia; 10 em đạt giải cao trong các cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia và quốc tế; 25 em đoạt giải, huy chương tại các cuộc thi nghệ thuật, thể thao; 43 em trúng tuyển đại học với tổng điểm từ 27 trở lên; 1 em tốt nghiệp thủ khoa; 17 em thuộc các dân tộc có khó khăn đặc thù.

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung báo cáo tại cuộc gặp mặt. Ảnh: Lê Anh Dũng

“Nhiều em không chỉ học giỏi mà còn tích cực tham gia hoạt động xã hội, khởi nghiệp, nghiên cứu khoa học, có những đóng góp thiết thực cho cộng đồng và địa phương”, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nói và khẳng định, các em học sinh, sinh viên, thanh niên được tuyên dương là những “bông hoa đẹp” trong vườn hoa đa sắc của cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Dù sinh ra, lớn lên trong điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, nhiều em đã vượt lên nghịch cảnh bằng ý chí, nghị lực và khát vọng vươn lên, khẳng định bản thân, trở thành nguồn lực quan trọng cho công tác đào tạo cán bộ là người dân tộc thiểu số trong thời gian tới.

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo điểm qua một số gương mặt tiêu biểu là những học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế; sinh viên trúng tuyển vào các học viện, trường đại học hàng đầu; những thanh niên có hành động dũng cảm cứu người trong thiên tai; hay những cá nhân sáng tạo trong việc quảng bá văn hóa, đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số trên nền tảng số, góp phần gìn giữ và phát huy bản sắc dân tộc.

Bộ trưởng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Đảng, Nhà nước và trân trọng cảm ơn sự quan tâm đặc biệt của Tổng Bí thư dành cho học sinh, sinh viên, thanh niên cả nước nói chung và thanh niên dân tộc thiểu số nói riêng.

Ông tin tưởng, cuộc gặp mặt sẽ trở thành kỷ niệm sâu sắc, là hành trang quý báu để các em tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện và cống hiến, đạt nhiều thành tích cao hơn nữa, xứng đáng với niềm tin yêu và kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và đồng bào các dân tộc Việt Nam.