Truyền thông và chuyển đổi số mở rộng cơ hội phát triển du lịch nông thôn

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành Quyết định số 1948/QĐ-BNNMT phê duyệt Kế hoạch thực hiện nội dung phát triển du lịch nông thôn thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026 - 2030. Kế hoạch thể hiện quyết tâm đưa du lịch nông thôn trở thành động lực phát triển kinh tế, góp phần xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và nâng cao đời sống người dân, đặc biệt tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Đưa du lịch nông thôn trở thành động lực phát triển kinh tế, góp phần xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và nâng cao đời sống người dân.

Theo kế hoạch, du lịch nông thôn sẽ được phát triển theo hướng cộng đồng, sinh thái, trải nghiệm nông nghiệp và làng nghề, gắn với bảo tồn thiên nhiên, gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống và phát huy giá trị tài nguyên bản địa. Đây không chỉ là giải pháp khai thác hiệu quả tiềm năng của khu vực nông thôn mà còn góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở nhiều địa phương.

Một trong những mục tiêu quan trọng được đặt ra là nâng cao nhận thức của các cấp, ngành và người dân về vai trò của du lịch nông thôn trong phát triển kinh tế - xã hội. Để thực hiện mục tiêu này, công tác truyền thông được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần giảm nghèo thông tin, giúp người dân tiếp cận kịp thời các chủ trương, chính sách, mô hình hay và cơ hội phát triển kinh tế từ du lịch.

Theo kế hoạch, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ tổ chức điều tra, khảo sát, đánh giá hiện trạng du lịch nông thôn định kỳ 2 năm một lần nhằm cập nhật đầy đủ thông tin về tài nguyên, sản phẩm, mô hình và xu hướng phát triển du lịch tại các địa phương.

Trên cơ sở đó, hệ thống cơ sở dữ liệu du lịch nông thôn Việt Nam sẽ được xây dựng và thường xuyên cập nhật, kết nối với cơ sở dữ liệu ngành nông nghiệp và môi trường. Việc hình thành kho dữ liệu số không chỉ phục vụ công tác quản lý mà còn tạo điều kiện để các địa phương, doanh nghiệp và người dân tiếp cận thông tin, quảng bá sản phẩm và kết nối thị trường hiệu quả hơn.

Đây được xem là giải pháp quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số nông thôn, góp phần thu hẹp khoảng cách thông tin giữa các vùng miền, giúp người dân ở khu vực nông thôn, miền núi và vùng sâu, vùng xa tiếp cận nhanh hơn với các xu hướng phát triển du lịch, nhu cầu của thị trường và các mô hình kinh doanh hiệu quả.

Kế hoạch dành sự quan tâm đặc biệt cho công tác truyền thông nhằm lan tỏa giá trị và tiềm năng của du lịch nông thôn tới cộng đồng trong nước và quốc tế. Nhiều hoạt động truyền thông quy mô lớn sẽ được triển khai như xây dựng các chương trình trải nghiệm du lịch nông nghiệp, du lịch làng nghề trên các kênh truyền hình; phát triển các chuyên trang, chuyên mục, nền tảng số về du lịch nông thôn; tăng cường tuyên truyền trên báo chí, mạng xã hội và các phương tiện truyền thông hiện đại.

Đáng chú ý, Bộ sẽ từng bước xây dựng các bộ phim quảng bá về du lịch nông thôn Việt Nam và phát sóng trên các kênh truyền hình quốc tế có sức lan tỏa lớn. Đồng thời, tổ chức các hội nghị, diễn đàn, hội thảo, cuộc thi về du lịch nông nghiệp và du lịch nông thôn nhằm lan tỏa mô hình hiệu quả, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao nhận thức cộng đồng về phát triển du lịch bền vững.

Phát huy giá trị bản địa, tạo sinh kế bền vững cho người dân nông thôn

Song song với hoạt động truyền thông, kế hoạch cũng tập trung hỗ trợ xây dựng và hoàn thiện các mô hình du lịch nông nghiệp, du lịch làng nghề theo các tiêu chuẩn trong nước và quốc tế.

Các địa phương sẽ được hỗ trợ rà soát, lựa chọn những mô hình đặc trưng để đầu tư hoàn thiện sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng thương hiệu và tăng cường năng lực quản trị. Qua đó, từng bước nâng cao sức cạnh tranh của các điểm du lịch nông thôn trên thị trường.

Đặc biệt, người dân địa phương, nhất là hộ nghèo, hộ mới thoát nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi sẽ được đào tạo về kỹ năng làm du lịch, phát triển sản phẩm, quản trị cộng đồng và bảo vệ môi trường. Việc nâng cao năng lực cho người dân không chỉ giúp tạo việc làm, tăng thu nhập mà còn góp phần giảm nghèo thông tin, giúp cộng đồng chủ động tham gia vào quá trình phát triển du lịch.

Kế hoạch cũng khuyến khích phát triển các sản phẩm OCOP, sản phẩm thủ công truyền thống và quà tặng du lịch gắn với đặc trưng văn hóa địa phương; hỗ trợ bảo tồn, khôi phục các lễ hội truyền thống, làng nghề và các giá trị văn hóa bản địa để tạo thêm sản phẩm hấp dẫn phục vụ du khách.

Trong giai đoạn 2026 - 2030, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ xây dựng Bản đồ số du lịch nông thôn Việt Nam, tích hợp các thông tin về du lịch làng nghề, du lịch nông nghiệp, lễ hội văn hóa và các điểm trải nghiệm sản phẩm OCOP trên cả nước. Hội thi quốc gia “Làng du lịch nông thôn Việt Nam” cũng sẽ được tổ chức thường niên nhằm tôn vinh các mô hình tiêu biểu và quảng bá hình ảnh nông thôn Việt Nam đến đông đảo du khách trong nước và quốc tế.

Với các giải pháp đồng bộ về truyền thông, chuyển đổi số, đào tạo nguồn nhân lực và quảng bá hình ảnh, Kế hoạch phát triển du lịch nông thôn giai đoạn 2026 - 2030 được kỳ vọng sẽ góp phần giảm nghèo thông tin, khai thác hiệu quả tiềm năng tài nguyên bản địa, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống và tạo sinh kế bền vững cho người dân nông thôn, nhất là tại các vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.