Ở nhiều xã vùng cao của tỉnh Phú Thọ, việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc giờ không chỉ diễn ra trong các dịp lễ hội hay sinh hoạt cộng đồng. Thông qua nhiều hình thức truyền thông giảm nghèo thông tin được địa phương triển khai, những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp ngày càng lan toả trong đời sống người dân.

Tại xã Xuân Đài, những nét văn hóa đặc trưng của đồng bào Mường như nghề dệt thổ cẩm, múa cồng chiêng, hát ví, hát rang vẫn được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Tuy nhiên, để những giá trị ấy không bị mai một trong nhịp sống hiện đại là điều không dễ, nhất là ở một địa bàn còn nhiều khó khăn.

Bà Hà Thị Huyền, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Xuân Đài cho biết, một trong những việc Hội tập trung thực hiện là đưa thông tin văn hóa đến gần hơn với hội viên. Khi hiểu được giá trị của di sản quê hương, người dân sẽ có ý thức gìn giữ và phát huy tốt hơn để nâng cao đời sống tinh thần và chuyển thành động lực phát triển kinh tế.

Ngoài các hình thức tuyên truyền quen thuộc, Hội Phụ nữ xã tận dụng mạng xã hội để kết nối hội viên. Các nhóm Zalo, Facebook, fanpage được duy trì thường xuyên, giúp thông tin về đời sống văn hóa, hoạt động cộng đồng và những mô hình hay được chia sẻ nhanh chóng.

Xuân Đài là địa bàn rộng, nhiều khu dân cư nằm xa trung tâm, giao thông chưa thuận lợi. Vì vậy, không phải lúc nào hội viên cũng có điều kiện tham gia đầy đủ các hoạt động tập trung.

Để khắc phục điều này, cán bộ Hội thường xuyên xuống tận khu dân cư, lồng ghép nội dung tuyên truyền, phổ biến kiến thức trong các buổi sinh hoạt cộng đồng hay trực tiếp trao đổi với hội viên về những vấn đề liên quan đến văn hóa, đời sống và các chính sách mới.

Các hoạt động văn nghệ, giao lưu văn hóa và sinh hoạt chuyên đề được duy trì đều đặn.

Tại xã Cao Dương, công tác truyền thông về văn hóa cũng được xã triển khai theo nhiều hình thức phù hợp. Đây là địa phương còn lưu giữ khá nguyên vẹn những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Mường, từ nhà sàn, trang phục truyền thống đến nghệ thuật cồng chiêng và các món ăn dân tộc.

Những năm gần đây, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Cao Dương đã thành lập 10 câu lạc bộ chiêng Mường và trang phục Mường, thu hút hơn 300 hội viên tham gia. Các buổi sinh hoạt, giao lưu, luyện tập không chỉ giúp bảo tồn các giá trị truyền thống mà còn tạo môi trường để các thế hệ phụ nữ cùng học hỏi, trao đổi và truyền lại những hiểu biết về văn hóa dân tộc.

Theo bà Bùi Thị Ninh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Cao Dương, khi được tiếp cận thông tin thường xuyên, nhiều hội viên hiểu rõ hơn về ý nghĩa của hoa văn trên trang phục Mường, giá trị của tiếng chiêng hay những phong tục đẹp được gìn giữ từ lâu đời. Từ đó, ý thức bảo tồn văn hóa được nâng lên rõ rệt.

Để mở rộng khả năng tiếp cận thông tin, Hội Phụ nữ xã tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số. Hiện 48/48 chi hội phụ nữ trên địa bàn đều có nhóm Zalo riêng. Các thông tin về văn hóa, hoạt động cộng đồng, chuyển đổi số hay xây dựng nông thôn mới được cập nhật thường xuyên, giúp hội viên dễ dàng theo dõi và tham gia.

Song song với đó, các hoạt động văn nghệ, giao lưu văn hóa và sinh hoạt chuyên đề vẫn duy trì đều đặn. Đây không chỉ là nơi phổ biến thông tin mà còn tạo cơ hội để phụ nữ trực tiếp tham gia các hoạt động bảo tồn văn hóa tại địa phương.

Thực tế tại Xuân Đài và Cao Dương cho thấy, khi thông tin được truyền tải bằng nhiều hình thức phù hợp, người dân hiểu hơn về giá trị của di sản quê hương. Từ chỗ tiếp nhận thông tin, nhiều phụ nữ đã chủ động tham gia gìn giữ, quảng bá văn hóa dân tộc và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.