Thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Dân tộc và Tôn giáo và Ủy ban Dân tộc Nhà nước Trung Quốc được ký kết năm 2023, Bộ Dân tộc và Tôn giáo vừa cử Đoàn công tác gồm 6 thành viên do Phó vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế Nguyễn Thị Hải Yến làm Trưởng đoàn tham gia lớp đào tạo về quản trị vấn đề dân tộc các nước khu vực sông Mekong - Lan Thương.

Đoàn công tác của Bộ Dân tộc và Tôn giáo do Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế Nguyễn Thị Hải Yến làm Trưởng đoàn tham gia lớp đào tạo tại Trung Quốc. Ảnh: Vụ Hợp tác quốc tế - Bộ Dân tộc và Tôn giáo

Khóa đào tạo diễn ra từ ngày 12-26/10 tại Trường Đại học Dân tộc Trung Nam trực thuộc Ủy ban Dân tộc Nhà nước Trung Quốc (thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc).

Trong ngày 13/10, các học viên đã nghe 3 bài giảng về: Tổng quan về tình hình Trung Quốc; Sự phát triển lịch sử của cộng đồng dân tộc Trung Hoa; Quản trị đô thị ở Trung Quốc.

Theo kế hoạch, sáng 14/10, các học viên sẽ nghe thêm 2 bài giảng về Bảo vệ hợp pháp hóa vì sự đoàn kết và tiến bộ dân tộc ở Trung Quốc; lý thuyết, thực hành về giao lưu và hội nhập dân tộc ở đô thị Trung Quốc.

Trong buổi chiều, các học viên sẽ thăm Nhà công dân Vũ Hán, trải nghiệm cơ chế hoạt động của dịch vụ công “một cửa”, quy hoạch đô thị tương lai tại Trung Quốc và các khía cạnh liên quan khác.

Tối cùng ngày, các học viên sẽ khám phá sự phát triển đô thị, tìm hiểu văn hóa sông Dương Tử và chứng kiến những thành tựu của quá trình hiện đại hóa theo phong cách Trung Quốc.

Đoàn công tác của Bộ Dân tộc và Tôn giáo chụp ảnh lưu niệm với giảng viên Đại học Dân tộc Trung Nam. Ảnh: Vụ Hợp tác quốc tế - Bộ Dân tộc và Tôn giáo

Ngày 15/10, đoàn sẽ tham dự hội thảo quốc tế về chia sẻ kinh nghiệm quản lý nhà nước về dân tộc để đóng góp vào việc xây dựng cộng đồng tương lai chung giữa các quốc gia Mekong - Lan Thương; cùng một số diễn đàn phụ về quản lý công tác dân tộc theo pháp luật; phát triển bền vững các vùng dân tộc; di sản văn hóa và học tập lẫn nhau.

Từ ngày 16-24/10, các học viên sẽ có 10 chuyến thăm quan học tập để trải nghiệm thực tiễn công tác quản trị vấn đề dân tộc của Trung Quốc.