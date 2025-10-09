Chiều 9/10, tại Tòa giám mục Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), Bộ trưởng Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung đã gặp Đức Tổng giám mục Marek Zalewski - đại diện thường trú Tòa thánh Vatican tại Việt Nam.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung gặp gỡ đại diện thường trú Tòa thánh Vatican tại Việt Nam. Ảnh: Xuân Ngọc

Tại buổi gặp, Tổng giám mục Marek Zalewski bày tỏ niềm vui khi được gặp Bộ trưởng Đào Ngọc Dung. Ông chúc mừng Bộ trưởng với nhiệm vụ mới, đánh giá cao những thành tựu mà Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã đạt được dù mới thành lập. Đồng thời, ông tin tưởng vào sự phối hợp chặt chẽ giữa Tòa thánh và Việt Nam trong thời gian tới để tăng cường hợp tác song phương.

Tổng giám mục Marek Zalewski cũng cảm ơn Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc thiết lập và hoạt động của Văn phòng đại diện thường trú tại Việt Nam, coi đây là “một bước ngoặt quan trọng, thể hiện quá trình đối thoại tích cực và hiệu quả giữa hai bên”. Ông đánh giá cao kết quả cuộc đàm phán tại Vatican ngày 12/9 vừa qua cũng như sự đóng góp của Nhóm công tác hỗn hợp Việt Nam - Vatican trong việc nâng tầm quan hệ hai bên.

Sau hơn 7 năm gắn bó với Việt Nam, Tổng giám mục Marek Zalewski cảm nhận sâu sắc sự cởi mở, thiện chí và tinh thần tôn trọng tự do tôn giáo của Chính phủ Việt Nam cũng như mối quan hệ hợp tác hài hòa giữa chính quyền địa phương và các giáo phận. Ông gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Chính phủ Việt Nam vì luôn quan tâm, hỗ trợ các hoạt động tôn giáo, đồng thời tin tưởng quan hệ Việt Nam - Vatican sẽ tiếp tục phát triển tốt đẹp trong tương lai.

Công giáo là bộ phận không tách rời của khối đại đoàn kết dân tộc

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung thông tin Việt Nam hiện có hơn 27 triệu tín đồ các tôn giáo, trong đó trên 7 triệu người là tín đồ Công giáo. Bộ trưởng đánh giá cao vai trò của đại diện thường trú tòa thánh Vatican tại Việt Nam trong việc thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Vatican, chỉ dẫn chức sắc, tu sĩ, giáo dân Công giáo Việt Nam tiếp tục các hoạt động đồng hành cùng dân tộc, đóng góp tích cực vào xây dựng và phát triển đất nước.

Bộ trưởng Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung. Ảnh: Xuân Ngọc

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhất trí với những đánh giá của đại diện thường trú Tòa thánh Vatican tại Việt Nam về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về tôn giáo. Đồng thời, Bộ trưởng khẳng định Công giáo là bộ phận không tách rời của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, có đóng góp quan trọng trong công cuộc phát triển đất nước.

Bộ trưởng bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tích cực trong quan hệ Việt Nam - Vatican, khẳng định chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam là tôn trọng, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người; tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức tôn giáo hoạt động theo pháp luật.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng đánh giá cao vai trò của Giáo hội Công giáo Việt Nam trong việc đồng hành cùng dân tộc, phát huy các giá trị nhân văn, đạo đức, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, y tế, giáo dục, bảo trợ xã hội, góp phần xây dựng và phát triển đất nước.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung tặng quà cho đại diện thường trú Tòa thánh Vatican tại Việt Nam. Ảnh: Xuân Ngọc

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung mong muốn Tòa thánh Vatican và đại diện thường trú Tòa thánh Vatican tại Việt Nam tiếp tục phối hợp chặt chẽ, duy trì đối thoại thường xuyên, qua đó củng cố quan hệ hữu nghị, thúc đẩy hiểu biết lẫn nhau trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo tại Việt Nam.