Đây là hoạt động thiết thực nhằm cụ thể hóa các chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước, đồng thời nâng cao nhận thức, kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ Mặt trận – lực lượng giữ vai trò then chốt trong việc kết nối ý Đảng với lòng dân.

Theo bà Hà Thị Nga, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trong bối cảnh công nghệ số ngày càng tác động sâu rộng, việc ứng dụng nền tảng số vào công tác Mặt trận là xu thế tất yếu. Hiện nay, nhiều giải pháp đã được triển khai như “Mặt trận số” và phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu, giúp tiếp nhận, xử lý nhanh chóng các ý kiến, nguyện vọng của nhân dân.

“Thông qua nền tảng số không chỉ mở rộng kênh kết nối giữa Mặt trận với nhân dân, mà còn khuyến khích người dân phát huy vai trò chủ thể, chủ động tham gia vào các hoạt động xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững”, bà Hà Thị Nga khẳng định.

Nâng cao nhận thức, kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ Mặt trận.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe chuyên gia đến từ các bộ, ngành và lĩnh vực chuyên môn chia sẻ những định hướng lớn, kết quả nổi bật cũng như các mô hình, giải pháp chuyển đổi số phù hợp với thực tiễn địa phương, nhất là ở những vùng khó khăn. Đây cũng là dịp để cán bộ Mặt trận các cấp trao đổi, thảo luận, chỉ ra những hạn chế, khó khăn và tìm kiếm cách làm hiệu quả.

Điểm mới của hội nghị lần này là hoạt động thực tế, nơi các đại biểu trực tiếp tìm hiểu mô hình chuyển đổi số đã và đang triển khai thành công tại cơ sở. Qua đó, cán bộ Mặt trận vừa học lý thuyết, vừa có cơ hội rút kinh nghiệm từ những mô hình sinh động, dễ áp dụng vào thực tiễn tại địa phương mình.

Những kết quả từ tập huấn và thực tế sẽ là cơ sở quan trọng để Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục hoàn thiện nội dung, cơ chế chỉ đạo và hướng dẫn trong thời gian tới, đặc biệt trong việc định hướng chuyển đổi số gắn với các mục tiêu phát triển bền vững.