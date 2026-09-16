Việc nâng cao năng lực số cho trẻ em – thế hệ công dân số tương lai của đất nước, sẽ giúp các em tiếp cận, chọn lọc và sử dụng thông tin chính xác, an toàn, từ đó có thể thu hẹp khoảng cách tiếp cận tri thức ngay từ sớm. Đây cũng là nền tảng để hình thành nguồn nhân lực có kỹ năng, tăng cơ hội học tập và việc làm trong tương lai, góp phần giảm nghèo bền vững và hạn chế nguy cơ tái nghèo.

Để góp phần mở rộng cơ hội học tập, thực hành công nghệ và phát triển năng lực số cho trẻ em, từ ngày 12/9 đến ngày 16/9, tại trường THCS Mường Vang, tỉnh Phú Thọ, với sự đồng hành của Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, MSD United Way Vietnam đã phối hợp cùng Ford Việt Nam đã tổ chức hoạt động tình nguyện và các hoạt động bàn giao, trao tặng cơ sở vật chất thuộc dự án “Trường học hạnh phúc đổi mới sáng tạo” và chương trình giáo dục “Công dân số chuẩn”.

Theo đó, cùng với việc được làm mới không gian trường học gắn với thông điệp về an toàn trực tuyến và văn hóa học đường, trường THCS Mường Vang - cơ sở giáo dục có nhiều học sinh là người dân tộc thiểu số, đã được bổ sung 15 máy tính, một TV 75 inch, 15 bàn và 30 ghế, góp phần tạo điều kiện để học sinh tăng cường thực hành, tiếp cận công nghệ và khám phá những phương pháp học tập mới ngay tại trường.

Hệ thống thiết bị mới sẽ mở ra thêm cơ hội để các học sinh trường THCS Mường Vang học hỏi, thực hành và phát triển khả năng của mình.

Đáng chú ý, bên cạnh việc cải thiện cơ sở vật chất, chương trình dành trọng tâm cho việc phát triển năng lực số của học sinh. Với cách tiếp cận lấy trẻ em làm trung tâm và dựa trên quyền trẻ em, các hoạt động của chương trình được thiết kế để tạo cơ hội cho học sinh trực tiếp tham gia, đặt câu hỏi, trao đổi góc nhìn và cùng tìm lời giải cho những vấn đề có thể gặp trên Internet.

Cụ thể, trong tiết học “Công dân số chuẩn”, học sinh đã tham gia trò chơi tương tác “Giải mã lá chắn số”, với nội dung đề cập đến nguy cơ bóc lột, xâm hại tình dục trẻ em trên môi trường mạng, việc bảo vệ thông tin cá nhân và những nguồn lực hỗ trợ mà học sinh có quyền tiếp cận khi cần thiết. Hình thức học tập thông qua trò chơi giúp kiến thức về an toàn mạng trở nên gần gũi, dễ nhớ và gắn với trải nghiệm số hằng ngày của các bạn học sinh.

Mỗi thử thách được hoàn thành là một “lá chắn” mới do chính các bạn xây dựng, góp phần củng cố khả năng tư duy, ra quyết định, bảo vệ quyền của mình và hỗ trợ bạn bè trên môi trường số.

Học sinh THCS Mường Vang trải nghiệm các thử thách công dân số chuẩn.

Tiếp nối tiết học, học sinh còn trực tiếp tham gia 3 trạm trải nghiệm. Trong đó, với trạm trợ lý ảo công dân số chuẩn, học sinh trò chuyện và đặt câu hỏi cho trợ lý ảo những điều mình quan tâm khi sử dụng Internet. Qua hình thức hỏi - đáp tại chỗ, các bạn chủ động khám phá kiến thức và thực hành những kỹ năng cần thiết để sử dụng công nghệ an toàn, tích cực và có trách nhiệm.

Với trạm hỏi đáp nhanh SNET, qua những câu hỏi gần gũi, các em học sinh cùng khám phá quyền của trẻ em trên Internet và những thực hành của một công dân số tử tế, có trách nhiệm: tư duy phản biện trước thông tin, không vội phán xét người khác, chủ động bảo vệ tài khoản cá nhân và cùng tạo nên một mạng lưới an toàn, nơi mọi người có thể tin tưởng và hỗ trợ lẫn nhau trên môi trường mạng.

Còn với trạm thiếu niên nói, học sinh chủ động chia sẻ suy nghĩ, băn khoăn và mong muốn về môi trường số mà mình tham gia mỗi ngày. Những góc nhìn và đề xuất từ học sinh là một phần quan trọng trong quá trình cùng kiến tạo không gian mạng an toàn, tích cực, thân thiện và tôn trọng quyền trẻ em.

Tiếp nối hoạt động tại Phú Thọ, chuỗi “Công dân số chuẩn” sẽ được MSD United Way Vietnam tiếp tục chủ trì triển khai tại Hà Nội, Lào Cai, Quảng Trị cùng chương trình truyền thông “Thiếu niên nói” diễn ra từ tháng 9 đến hết tháng 11.