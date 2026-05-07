Đắk Lắk:

Trao “cần câu” tri thức, mở đường cho phụ nữ khởi nghiệp

Nâng cao năng lực tiếp cận thông tin, tri thức và kỹ năng khởi nghiệp cho phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ nông thôn, vùng sâu, vùng xa, được xác định là giải pháp căn cơ giúp giảm nghèo bền vững.

Nhận thức rõ điều này, trong Kế hoạch triển khai Đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, UBND tỉnh đặt ra nhiều mục tiêu định lượng, góp phần giảm nghèo thông tin, nâng cao năng lực tiếp cận tri thức khởi nghiệp.

Trước mắt, trong giai đoạn 2026-2030, tỉnh phấn đấu trên 80% hội viên, phụ nữ được tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật về phát triển kinh tế, khởi nghiệp; Nâng cao kiến thức, kỹ năng kinh doanh cho 1.400 phụ nữ là chủ doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã, tổ hợp tác do phụ nữ làm chủ; Phối hợp tuyên truyền, tư vấn, trợ giúp pháp lý cho 14.000 doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh do phụ nữ làm chủ về các chính sách liên quan đến đăng ký kinh doanh, chính sách thuế, tài chính toàn diện, tín dụng ưu đãi, đổi mới sáng tạo…

Giai đoạn 2031-2035, 100% cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp làm công tác hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp đều được đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực. Trên 90% phụ nữ có nhu cầu khởi nghiệp được tiếp cận thông tin, kiến thức về khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp. Chỉ tiêu này cho thấy định hướng lấy phổ cập tri thức làm nền tảng, thay vì chỉ hỗ trợ một nhóm nhỏ mô hình.

Đáng chú ý, tỉnh hướng tới hỗ trợ thành lập và phát triển hàng nghìn doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, tỷ lệ doanh nghiệp do phụ nữ quản lý được nâng cao qua từng năm. Đây là chỉ tiêu mang tính “đầu ra”, phản ánh hiệu quả của việc giảm nghèo thông tin và nâng cao năng lực tiếp cận tri thức khởi nghiệp cho phụ nữ ở tỉnh Đắk Lắk.

Để tuyên truyền khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, khát vọng kinh doanh làm giàu chính đáng của phụ nữ, đa dạng hóa phương thức truyền thông sẽ được triển khai phù hợp với địa bàn, đối tượng. Sản phẩm truyền thông được biên soạn, phát hành bằng nhiều hình thức. Các mô hình điển hình, cách làm hay cũng sẽ được giới thiệu rộng rãi, góp phần tạo động lực và niềm tin cho phụ nữ mạnh dạn khởi sự kinh doanh.

Gắn kỹ năng số với khởi nghiệp, mở rộng cơ hội trong kinh tế số

Điểm nổi bật của Kế hoạch triển khai Đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk là tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho phụ nữ về vai trò của chuyển đổi số và kinh tế số, giúp phụ nữ khởi nghiệp thích ứng với môi trường kinh doanh mới.

Các lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng khởi nghiệp được tổ chức thường xuyên, kết hợp giữa hình thức trực tiếp và trực tuyến, giúp phụ nữ dễ dàng tiếp cận. Nội dung đào tạo không chỉ dừng ở kiến thức cơ bản mà còn cập nhật các xu hướng mới như kinh doanh trên nền tảng số, ứng dụng công nghệ trong sản xuất, quản lý...

Nhiều mô hình khởi nghiệp của phụ nữ được hỗ trợ ứng dụng thương mại điện tử, qua đó mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, vượt qua giới hạn về không gian địa lý. Điều này có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh kinh tế số đang trở thành xu hướng chủ đạo.

Đặc biệt, các hoạt động hỗ trợ được thiết kế theo hướng phù hợp với từng nhóm đối tượng. Việc ưu tiên hỗ trợ phụ nữ yếu thế, phụ nữ dân tộc thiểu số (những nhóm có nguy cơ cao rơi vào tình trạng nghèo thông tin) được xem là giải pháp trực tiếp để thu hẹp khoảng cách thông tin giữa các vùng, miền.

Kế hoạch triển khai Đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035 tại Đắk Lắk cho thấy cách tiếp cận mới trong giảm nghèo thông tin: không chỉ cung cấp thông tin mà còn nâng cao năng lực tiếp cận và sử dụng thông tin, hướng tới xây dựng lực lượng phụ nữ có năng lực số, tư duy kinh doanh hiện đại và khả năng thích ứng cao.

Khi phụ nữ được trang bị đầy đủ kỹ năng số và tri thức kinh doanh, họ không chỉ thoát nghèo bền vững mà còn trở thành lực lượng quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương trong kỷ nguyên số.