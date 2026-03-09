Sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư (đoàn kiểm tra số 11) và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương đồng chủ trì hội nghị công bố quyết định kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và làm việc với Ban thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương.

Tại hội nghị, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó trưởng đoàn kiểm tra số 11 công bố quyết định kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026 với Ban thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026 chủ trì hội nghị. Ảnh: QH

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, việc kiểm tra, giám sát nhằm đánh giá toàn diện việc lãnh đạo, chỉ đạo của Ban thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng. Nghị quyết này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, định hướng chiến lược cho sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Bộ Chính trị yêu cầu nắm đầy đủ tình hình tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng; việc xây dựng và triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết cũng như những kết quả đạt được, những hạn chế, khó khăn, vướng mắc đối với Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương.

Cùng với đó, đoàn sẽ kiểm tra, giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Chỉ thị số 46 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Đây là nhiệm vụ chính trị rất quan trọng, có ý nghĩa rất lớn đối với việc củng cố, kiện toàn bộ máy nhà nước, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: QH

Nêu rõ chỉ còn 6 ngày nữa là diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, Chủ tịch Quốc hội cho biết, sau bầu cử, dự kiến Hội đồng Bầu cử quốc gia sẽ họp và công bố kết quả vào ngày 23/3.

Trên cơ sở đó, Trung ương sẽ làm các bước chuẩn bị cho kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa 16, dự kiến khai mạc vào ngày 6/4, tiến hành công tác nhân sự trong khoảng 1 tuần, sau đó tiếp tục xem xét, thông qua các luật và nghị quyết quan trọng.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ban thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương và các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với đoàn giám sát, chuẩn bị đầy đủ các nội dung báo cáo theo yêu cầu. Các thành viên đoàn kiểm tra thực hiện nhiệm vụ với tinh thần nghiêm túc, khách quan, khoa học, đúng quy định, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, không làm ảnh hưởng đến hoạt động của các đơn vị được kiểm tra.

"Nói đi đôi với làm", "làm đến nơi đến chốn"

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho biết, Ban thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương cũng đã chủ động xây dựng báo cáo tự kiểm tra và gửi các tài liệu cần thiết cho đoàn kiểm tra số 11.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu. Ảnh: QH

Ông khẳng định, Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương đặc biệt quan tâm xây dựng, triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội 14, "nói đi đôi với làm", "làm đến nơi đến chốn", "làm đến cùng".

Ngoài việc nghiên cứu, quán triệt, triển khai Nghị quyết, Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương xác định, với vai trò là các cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng nên vấn đề thực hiện, vấn đề hành động là chính.

Đảng bộ hết sức quan tâm đến trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, phải đi trước, làm trước, nói đi đôi với làm, không "nói một đằng làm một nẻo", mà làm tới cùng theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 46 về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, Thường trực Ban Bí thư cho biết, Đảng bộ đã tập trung ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo; tổ chức nghiên cứu, quán triệt và thực hiện chỉ thị; cụ thể hóa, tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát ngay từ đầu.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Ảnh: QH

Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương nhận thức rất rõ công tác kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư là việc làm thường xuyên, có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương vì mục tiêu chiến lược phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương sẽ chủ động, tích cực, nỗ lực hoàn thành thật tốt mọi nhiệm vụ Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao, đặc biệt là phải nâng tầm công tác tham mưu chiến lược để đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới.