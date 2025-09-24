Trong diễn văn khai mạc, ông Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương nhấn mạnh, Đại hội là sự kiện có ý nghĩa chính trị đặc biệt quan trọng.

Với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Nêu gương - Đột phá - Phát triển", Đại hội có nhiệm vụ đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2025-2030.

Tổng Bí thư Tô Lâm và lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội. Ảnh: TTXVN

Sau một thời gian hoạt động, mô hình Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương là quyết sách chiến lược đúng đắn, kịp thời của Đảng về sắp xếp, tinh gọn tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới.

Báo cáo Chính trị Đại hội nêu phương hướng tập trung nâng cao chất lượng công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận; tham mưu xây dựng, ban hành các nghị quyết, kết luận, quy định của Đảng đúng tầm quyết sách chiến lược, bảo đảm tính hành động và khả thi cao.

Báo cáo cũng đề cập việc xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ tham mưu cấp chiến lược, chuyên gia đầu ngành đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ phát triển mới...

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu khai mạc. Ảnh: Cổng TTĐT Đảng Cộng sản

Phát biểu tại Đại hội, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, tình hình trong và ngoài nước có nhiều diễn biến phức tạp, nhiều vấn đề mới phát sinh chưa có tiền lệ. Đảng ta đã thể hiện rõ bản lĩnh vững vàng, chèo lái con thuyền đất nước vượt qua khó khăn, thử thách và không ngừng đạt được những thành tựu mới...

Nhiều chủ trương, quyết sách lớn mang tính đột phá đã và đang được Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, mang lại hiệu quả rõ nét. Qua đó đã khẳng định năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và uy tín của Đảng, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình ủng hộ, dư luận quốc tế đánh giá cao.

"Mỗi chủ trương, mỗi văn kiện, mỗi nghị quyết của Đảng được ban hành đều có sự đóng góp quan trọng, dấu ấn rõ nét trong công tác tham mưu chiến lược của các cơ quan Đảng Trung ương...", Tổng Bí thư đánh giá.

Đổi mới công tác lựa chọn và sử dụng cán bộ hợp lý

Theo Tổng Bí thư, bài học lịch sử của cách mạng Việt Nam và kết quả công tác nhiệm kỳ vừa qua - một lần nữa khẳng định chân lý “sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam”.

Tổng Bí thư khẳng định, vai trò và trọng trách của Đảng trong thời gian tới là rất lớn - nhân dân đặt niềm tin, kỳ vọng vào Đảng - đòi hỏi Đảng phải không ngừng tự đổi mới, tự hoàn thiện, tự nâng cao để đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi rất cao của tình hình mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Đại hội. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư nhấn mạnh, các cơ quan Đảng Trung ương chính là “bộ tham mưu chiến lược”, trực tiếp phục vụ Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong hoạch định đường lối, chủ trương lớn của Đảng; trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện; trong kiểm tra, giám sát, tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận.

Chất lượng hoạt động của các cơ quan Đảng Trung ương có ý nghĩa quyết định đến năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, sức chiến đấu của toàn Đảng. Mỗi cán bộ, đảng viên ở đây cần nhận thức sâu sắc rằng mình đang gánh vác trọng trách lớn lao trước Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Tổng Bí thư lưu ý, các tổ chức đảng và đảng viên trong Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương phải là lực lượng gương mẫu, kiên định, đi đầu trong mọi lĩnh vực công tác. Đảng bộ phải thực sự trong sạch, vững mạnh toàn diện, kiểu mẫu - làm tấm gương để các tổ chức đảng trong hệ thống chính trị noi theo.

Các ban, cơ quan của Đảng phải thiết lập cơ chế phối hợp liên thông, đồng bộ giữa các cơ quan, tạo thành một khối thống nhất, một “bộ tổng tham mưu chiến lược”...

Tổng Bí thư nhấn mạnh, mọi công tác tham mưu, đề xuất phải xuất phát từ thực tiễn, từ nguyện vọng, lợi ích chính đáng của nhân dân, củng cố niềm tin và mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, để nhân dân thực sự là gốc rễ, là nền tảng vững chắc của Đảng.

Về định hướng,Tổng Bí thư đề nghị Đảng bộ lãnh đạo, phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo tập trung nâng tầm, nâng cao chất lượng công tác tham mưu chiến lược. Phải đi trước một bước trong nắm bắt tình hình, dự báo xu thế, đề xuất giải pháp chiến lược, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng trong tình hình mới.

Các đại biểu dự Đại hội Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ 1. Ảnh: Cổng TTĐT Đảng Cộng sản

Cần đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, quản lý, điều hành. Các cấp ủy đảng trong Đảng bộ cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc, phát huy dân chủ, trách nhiệm nêu gương, nói đi đôi với làm...

Tổng Bí thư yêu cầu xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu, đi đầu trong công tác xây dựng Đảng. Phải đặc biệt coi trọng giữ gìn và phát huy đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, rộng hơn là đoàn kết thống nhất trong Đảng để làm hạt nhân duy trì đoàn kết, thống nhất trong toàn hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Chú trọng giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, tăng cường tính răn đe và phòng ngừa sai phạm; chuyển phương thức kiểm tra, giám sát của Đảng từ “bị động” sang “chủ động”, bảo đảm không có “vùng tối”, không có “khoảng trống” mà công tác kiểm tra, giám sát không vươn tới được.

Các cơ quan Đảng phải nêu gương đi đầu trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm, quan liêu, xa dân; phải giữ cho bộ máy Đảng thật sự trong sạch, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Tổng Bí thư đặc biệt nhấn mạnh việc coi trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Đây là vấn đề “then chốt của then chốt” trong công tác xây dựng Đảng.

"Cần tập trung tham mưu đổi mới nội dung công tác đánh giá, lựa chọn và sử dụng cán bộ hợp lý, từ đó tham mưu xây dựng đội ngũ cán bộ - đặc biệt là cán bộ cấp ủy, lãnh đạo, quản lý, cán bộ tham mưu chiến lược của Đảng và của hệ thống chính trị...", Tổng Bí thư yêu cầu.

Đảng bộ và các tổ chức đảng trực thuộc cần nghiên cứu, tham mưu cơ chế, chính sách thu hút nhân tài, thu hút cán bộ giỏi; các cơ chế, chính sách khuyến khích, động viên cán bộ yên tâm công tác, toàn tâm toàn ý, cống hiến lâu dài.