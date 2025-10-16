Sở Xây dựng TPHCM vừa báo cáo UBND TP về kế hoạch chi tiết triển khai dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 - từ cầu Bình Triệu đến ranh tỉnh Bình Dương (cũ) - theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT).

Dự án mở rộng Quốc lộ 13 là một trong năm dự án BOT cửa ngõ đang được TPHCM thúc đẩy triển khai theo cơ chế đặc thù của Nghị quyết 98 nhằm giải quyết triệt để tình trạng kẹt xe cửa ngõ.

Quốc lộ 13 được hiện hữu. Ảnh: Tuấn Kiệt.

Dự kiến, dự án sẽ được khởi công vào quý 4/2026 với tổng mức đầu tư lớn, khoảng 21.724 tỷ đồng, bao gồm cả lãi vay. Trong đó, vốn nhà nước sẽ đóng góp hơn 14.700 tỷ đồng, phần còn lại khoảng 7.017 tỷ đồng sẽ được huy động theo phương thức BOT.

Về quy mô, dự án sẽ mở rộng tuyến đường hiện hữu từ 4-6 làn xe lên 10 làn xe, với mặt cắt ngang rộng 60m và vận tốc thiết kế 80 km/h. Đáng chú ý, dự án còn bao gồm việc xây dựng một đoạn đường trên cao dài 3,2km với 4 làn xe cùng với đường song hành hai bên, có vận tốc 60 km/h.

Việc xây dựng đường trên cao và đường song hành được kỳ vọng sẽ tách biệt các luồng giao thông, giảm thiểu xung đột và chấm dứt tình trạng quá tải kéo dài trên tuyến đường huyết mạch này.

Theo kế hoạch được phê duyệt, quy trình chuẩn bị sẽ diễn ra gấp rút. Việc lập, trình thẩm định và phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự kiến hoàn thành trong quý 4/2025.

Tiếp đó, công tác đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư và ký kết hợp đồng BOT sẽ được hoàn tất vào quý 1, đầu quý 2/2026.

Sau khi hoàn thiện thiết kế xây dựng và lựa chọn nhà thầu, công trình sẽ chính thức được khởi công vào quý 4/2026.

Toàn bộ dự án được đặt mục tiêu hoàn thành và đưa vào sử dụng từ năm 2028, hứa hẹn tạo ra trục giao thông thông suốt, hiện đại, góp phần thúc đẩy kinh tế kết nối giữa TPHCM và các tỉnh lân cận.