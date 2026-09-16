Thời tiết thay đổi nắng mưa thất thường khiến tôi có cảm giác nặng và đau đầu. Tôi có thể tự day bấm huyệt tại nhà không và nên dùng như thế nào? (Đào Tuyết Anh - TPHCM).

Bác sĩ Chu Thị Dung - Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM tư vấn:

Thời tiết thay đổi thất thường có thể khiến một số người xuất hiện cảm giác nghẹt mũi, nặng đầu, đau đầu hoặc căng cứng vùng cổ gáy. Theo Y học cổ truyền, một số huyệt có thể được day bấm để hỗ trợ giảm những triệu chứng khó chịu này.

Tuy nhiên, tự day bấm huyệt chỉ có tác dụng hỗ trợ giảm triệu chứng trong một số trường hợp nhẹ, không tiêu diệt virus, không điều trị nguyên nhân gây bệnh và không thay thế thuốc hoặc các phương pháp điều trị khi có chỉ định của bác sĩ.

1. Huyệt Ấn đường

Ấn đường nằm ở điểm giữa hai đầu trong của lông mày. Bạn có thể dùng ngón trỏ hoặc ngón giữa day nhẹ theo vòng tròn, nên dùng lực nhẹ, thực hiện từ từ và tránh để ngón tay trượt xuống vùng mắt.

Huyệt này thường được lựa chọn khi có cảm giác nặng vùng trán, căng giữa hai chân mày, nghẹt mũi hoặc đau đầu phía trước.

Bấm huyệt có thể giúp giảm triệu chứng đau đầu. Ảnh: Thuocdongduoc.

2. Huyệt Nghinh hương

Nghinh hương nằm ở hai bên cánh mũi, trong rãnh mũi má, ngang với điểm giữa bờ ngoài cánh mũi. Bạn dùng hai ngón trỏ day đồng thời hai bên.

Theo Y học cổ truyền, Nghinh hương thường được sử dụng nhằm tuyên thông tỵ khiếu, có thể hỗ trợ giảm cảm giác tắc nghẽn, khó chịu ở vùng mũi trong một số trường hợp nhẹ.

Tuy nhiên, day huyệt không điều trị được nguyên nhân gây viêm mũi và không thay thế thuốc khi người bệnh có chỉ định điều trị.

3. Huyệt Hợp cốc

Hợp cốc nằm ở mu bàn tay, giữa xương bàn ngón cái và xương bàn ngón trỏ. Khi khép ngón cái sát ngón trỏ, vùng cơ gồ cao giữa hai ngón là mốc giúp xác định huyệt.

Mọi người có thể dùng ngón cái của tay đối diện day ấn từng bên. Hợp cốc thường được phối hợp khi đau đầu, căng vùng mặt, nghẹt mũi hoặc đau họng nhẹ.

Phụ nữ mang thai không nên tự day ấn mạnh hoặc kéo dài tại huyệt này khi chưa được người có chuyên môn hướng dẫn.

4. Huyệt Thái dương

Thái dương nằm ở vùng lõm hai bên đầu, phía ngoài đuôi lông mày. Bạn dùng đầu ngón giữa day nhẹ theo vòng tròn, không ấn mạnh hoặc sử dụng vật cứng.

Huyệt này thường được lựa chọn khi đau đầu vùng thái dương, căng mắt hoặc có cảm giác nặng đầu.

Nếu đau đầu dữ dội, đau đột ngột, kèm nôn ói, nhìn mờ, rối loạn ý thức hoặc yếu liệt tay chân, người bệnh cần đến cơ sở y tế ngay thay vì tiếp tục tự bấm huyệt.

5. Huyệt Phong trì

Phong trì nằm ở vùng lõm phía dưới xương chẩm, hai bên khối cơ sau gáy. Có thể đặt hai ngón cái vào vùng lõm này, các ngón còn lại ôm nhẹ phía sau đầu rồi day với lực vừa phải.

Phong trì thường được sử dụng khi đau đầu kèm căng cứng cổ gáy, cảm giác sợ gió hoặc khó chịu sau khi thay đổi thời tiết.

Người có chấn thương vùng đầu cổ, chóng mặt nhiều, bệnh lý cột sống cổ chưa được đánh giá hoặc thấy đau tăng khi ấn không nên tự thực hiện.

Lưu ý, những huyệt thường được sử dụng trong các phương pháp Y học cổ truyền để hỗ trợ giảm đau đầu và các triệu chứng vùng mũi - mặt. Bạn chỉ nên thực hiện nhẹ nhàng, dừng lại nếu đau hoặc xuất hiện triệu chứng bất thường. Nếu nghẹt mũi, đau đầu, đau họng hoặc các triệu chứng hô hấp kéo dài, nặng lên, sốt cao hoặc ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt, bạn cần tìm nguyên nhân và thăm khám thay vì chỉ dựa vào bấm huyệt.

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