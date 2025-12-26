Khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực và Chống độc, Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê (tỉnh Phú Thọ) vừa tiếp nhận bệnh nhân nữ 14 tuổi cấp cứu trong tình trạng mệt mỏi, nôn nhiều, đau tức hạ sườn phải sau khi uống quá liều thuốc giảm đau paracetamol.

Người nhà cho biết, nữ sinh này bị đau đầu nên tự uống 3 viên paracetamol 500mg. Tuy nhiên, triệu chứng đau đầu không thuyên giảm nên em tiếp tục uống thêm 5 viên paracetamol 500mg. Khi gia đình biết, bệnh nhân đã uống gần hết vỉ thuốc.

Tại trung tâm y tế, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân ngộ độc quá liều paracetamol và đã tiến hành điều trị theo phác đồ. Sau 5 ngày, nữ sinh ổn định sức khỏe và xuất viện.

Theo bác sĩ Nguyễn Duy Long - Khoa Cấp cứu, hồi sức tích cực và Chống độc, paracetamol là thuốc tương đối an toàn. Tuy nhiên, dùng paracetamol quá liều, kéo dài hoặc kết hợp nhiều loại thuốc có thể gây ngộ độc ở những người suy dinh dưỡng, nghiện rượu, điều trị động kinh, dùng thuốc chống lao, bị bệnh gan.

Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, người bệnh có thể gặp các biến chứng nặng nề như tổn thương gan cấp tính, suy gan; rối loạn đông máu; suy đa tạng. Trường hợp nặng có thể dẫn đến tử vong.

Bác sĩ Long khuyến cáo người dân không tự ý sử dụng thuốc giảm đau, hạ sốt quá liều hoặc kéo dài, không kết hợp nhiều loại thuốc chứa cùng hoạt chất paracetamol. Người bệnh chỉ dùng thuốc theo đúng liều lượng, khoảng cách giữa các lần uống và hướng dẫn của nhân viên y tế. Phụ huynh không để trẻ nhỏ tự dùng thuốc. Trẻ lớn cần được hướng dẫn cụ thể và cho uống dưới sự kiểm soát của cha mẹ.

