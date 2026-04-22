Bộ Tài chính vừa công bố lấy ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 68/2026 quy định về chính sách thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và Nghị định số 320/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN).

Tại tờ trình Chính phủ, cơ quan soạn thảo đề xuất áp dụng mức doanh thu năm không phải nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN) của hộ, cá nhân kinh doanh lên 1 tỷ đồng/năm. Đồng thời, cũng nâng mức doanh thu không chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT) của hộ, cá nhân kinh doanh lên 1 tỷ đồng/năm.

Như vậy, mức đề xuất doanh thu miễn thuế này tăng gấp đôi so với mức 500 triệu đồng/năm hiện tại.

Bộ Tài chính cho biết, mức này cũng thống nhất với quy định hộ, cá nhân kinh doanh có mức doanh thu năm từ 1 tỷ đồng trở lên sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.

Theo số liệu tính toán của cơ quan thuế, hiện nay, số hộ, cá nhân có doanh thu dưới 1 tỷ đồng là khoảng trên 2,56 triệu hộ. Với đề xuất này, dự kiến số giảm thu ngân sách nhà nước là khoảng 16.650 tỷ đồng so với năm 2025 (thu theo chế độ thuế khoán và mức ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế là 100 triệu đồng/năm) và giảm khoảng 4.850 tỷ đồng so với chính sách hiện hành đã điều chỉnh ngưỡng doanh thu miễn thuế lên 500 triệu đồng/năm.

Theo Bộ Tài chính, từ đầu năm 2026 đến nay, do tác động của tình hình thế giới, kinh tế trong nước có nhiều biến động, giá nhiên liệu tăng làm chi phí đầu vào gia tăng, sức mua suy giảm và hoạt động sản xuất kinh doanh của hộ, cá nhân kinh doanh gặp nhiều khó khăn.

Đồng thời, điều chỉnh này là cần thiết để đảm bảo chính sách thuế khoa học, phù hợp với xu thế phát triển kinh tế số, có tính đến khả năng đáp ứng của người nộp thuế với tỷ lệ động viên hợp lý, giúp hạn chế tình trạng trốn, tránh thuế.

Doanh nghiệp nhỏ doanh thu 1 tỷ có thể được miễn thuế TNDN

Để đồng bộ với ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế của hộ, cá nhân kinh doanh, tại dự thảo Nghị định, Bộ Tài chính cũng đã đề xuất miễn thuế TNDN đối với doanh nghiệp có tổng doanh thu không quá 1 tỷ đồng/năm.

Với dự kiến miễn thuế TNDN này, theo tính toán, số thuế TNDN được miễn là khoảng 2.164 tỷ đồng và số lượng doanh nghiệp được miễn khoảng 235.800 doanh nghiệp.

Bộ Tài chính cho biết, trong tổng số khoảng 900.000 doanh nghiệp đã được thành lập và hoạt động thì số doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ chiếm gần 94%.

Luật Thuế TNDN hiện hành đã quy định nhiều chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp nhỏ như: miễn thuế TNDN trong 2 năm liên tục kể từ khi có thu nhập chịu thuế đối với doanh nghiệp có doanh thu không quá 50 tỷ đồng thành lập mới từ hộ kinh doanh; áp dụng mức thuế suất thấp (15%) đối với doanh nghiệp có tổng doanh thu năm không quá 3 tỷ đồng, không quy định ngưỡng thu nhập không chịu thuế như mức ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế của hộ, cá nhân kinh doanh.

Tuy nhiên, biến động kinh tế thế giới đang tác động mạnh đến doanh nghiệp nhỏ, bên cạnh hộ và cá nhân kinh doanh. Do hạn chế về vốn và nhân lực, nhóm này có khả năng chống chịu thấp. Thời gian gần đây, chi phí nhiên liệu và logistics tăng khiến nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn, cần sự hỗ trợ về chính sách của Nhà nước.

Bộ Tài chính cho hay, chính sách miễn thuế đối với doanh nghiệp nhỏ cũng là để đảm bảo công bằng trong chính sách, giúp cho người nộp thuế lựa chọn mô hình kinh doanh phù hợp, góp phần khuyến khích các hộ kinh doanh chuyển đổi lên mô hình doanh nghiệp.

Đồng thời, quy định này cũng là để thể chế hóa Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị, trong đó đặt ra mục tiêu đến năm 2030 phấn đấu có 2 triệu doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế, 20 doanh nghiệp hoạt động/1.000 dân.

Theo dự thảo, Nghị định sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2026 để thống nhất với hiệu lực thi hành của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNCN, Luật Thuế GTGT, Luật Thuế TNDN và Luật Thuế TTĐB.