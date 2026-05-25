Hà Nội tiếp tục chuỗi ngày cao điểm nắng nóng với nền nhiệt ngoài trời tăng cao. Từ sáng sớm, ánh nắng mặt trời đã rõ rệt, lúc này, bầu trời xanh trong không gợn mây, người dân Hà Nồi vẫn giữ thói quen thể dục sớm quanh hồ Gươm.

13h30, nhiệt kế ngoài trời ghi nhận 58 độ C. Nắng nóng gay gắt, khu vực quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục vắng bóng người qua lại.

Một tiểu thương trên phố cổ che kín mít các quầy hàng để tránh nắng. Chiếc xe máy trước cửa nhà cũng được bà phủ vải kín mít.

Trên công trường giải phóng mặt bằng khu vực phố Vạn Kiếp, đội ngũ công nhân dựng bạt tạm để tránh nắng. Cạnh đó, chiếc máy xúc do hoạt động dưới trời nắng lớn cũng phải dội nước liên tục lên buồng lái để hạ nhiệt.

Ông Đinh Văn Nam (49 tuổi) làm công việc khảo sát địa chất tại khu vực xây dựng cầu Trần Hưng Đạo, ông cho biết những ngày này, đội làm việc của ông phải thay đổi giờ làm việc để tránh cái nắng gắt. "Buổi sáng chúng tôi chỉ làm tới 10h30, đến chiều thì làm bù tới 19h để tránh nóng. Nếu không rất dễ ảnh hưởng sức khỏe và chất lượng công việc", ông Nam nói.

Nhiều công nhân thi công mặt bằng tại khu vực này cũng che chắn kín bưng vì phải làm việc dưới thời tiết như đổ lửa.

Một chủ cửa hàng kinh doanh trên phố Chả Cá dùng vòi xịt nước để hạ nhiệt, lúc này đã là 15h. "Tôi xem điện thoại thấy nhiệt độ báo thời tiết vẫn ở mức 39 độ C, thêm việc cái nóng bắt đầu hập lên do tích nhiệt, tôi cảm giác lúc này còn nóng hơn cả giữa trưa", anh nhận định.

16h, người đi đường vẫn che chắn kín mít. Theo dự báo, nhiệt độ Hà Nội lúc này vẫn ở ngưỡng 38-39 độ C. Cảm giác oi bức rõ rệt.

Theo dự báo, Hà Nội trong hôm nay nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; đêm không mưa. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 27-30 độ. Nhiệt độ cao nhất: 37-39 độ, có nơi trên 39 độ.