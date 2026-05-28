Công nhân đội nắng thi công công trình phòng, chống thiên tai ở Ninh Bình

Dưới cái nắng tháng 5 gay gắt, hàng chục công nhân vẫn bám công trường thi công 2 cống Cồn Tư, Cồn Năm để kịp về đích trước mùa mưa bão năm nay.

Cống Cồn Tư và Cồn Năm (nằm trên địa bàn 2 xã Giao Hòa, Giao Minh) là các hạng mục quan trọng của Dự án xử lý sạt lở, thẩm lậu một số đoạn đê, kè nhằm khắc phục hậu quả bão số 3 và mưa lũ sau bão trên các tuyến đê sông tỉnh Nam Định (cũ), nay là tỉnh Ninh Bình.

Theo thiết kế, các cống này được xây dựng bằng bê tông cốt thép, sử dụng cửa van thép không gỉ kết hợp hệ thống đóng mở bằng tời điện.

Tại công trường thi công cống Cồn Năm, công nhân và máy móc đang miệt mài làm việc để đẩy nhanh tiến độ.

Công nhân đồng loạt thi công các hạng mục như đúc cấu kiện, dựng cốp pha, lát mái kênh,...

Có thời điểm, công nhân làm việc dưới nhiệt độ ngoài trời trên 40 độ C.

Nhiều công nhân mặc áo điều hòa để giảm oi bức.

Công nhân Nguyễn Văn Kiên chia sẻ: “Công việc xây dựng vốn đã nặng nhọc, những ngày nắng nóng đỉnh điểm như thế này càng vất vả hơn. Chúng tôi phải uống nước liên tục để giữ sức. Dù mệt nhưng mọi người vẫn cố gắng bám công trường, góp phần đưa dự án về đích đúng tiến độ".

Tại công trường xây dựng cống Cồn Tư, không khí lao động cũng diễn ra khẩn trương.

Các công nhân thấm đẫm mồ hôi vì nắng nóng.

Ông Nguyễn Đình Dũng, Giám sát trưởng 2 công trình cống Cồn Tư và Cồn Năm cho biết, dự án được khởi công từ tháng 8/2025, đến nay đã đạt hơn 80% khối lượng và đáp ứng cao trình phòng, chống lũ lụt.

Để bảo đảm sức khỏe cho công nhân trong điều kiện thời tiết nắng nóng, đơn vị thi công đã chủ động điều chỉnh thời gian làm việc: ca sáng từ 6h - 10h, ca chiều từ 14h - 18h. Bên cạnh đó, công nhân cũng được trang bị đầy đủ mũ, áo bảo hộ và nước uống.

Theo đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 tỉnh Ninh Bình (chủ đầu tư), công trình khi hoàn thành sẽ góp phần nâng cao khả năng tiêu thoát nước, phục vụ sản xuất nông nghiệp, giảm nguy cơ sạt lở, đồng thời bảo vệ an toàn tuyến đê cửa sông hữu Hồng và khu dân cư ven sông.

Chống chọi nắng nóng trên công trường ven biển Quảng Ninh

Theo ghi nhận của phóng viên vào ngày 27/5, tại khu vực khuôn viên cây xanh, vỉa hè khu bến phà cũ (phường Bãi Cháy), hàng chục công nhân khẩn trương thi công các hạng mục hạ ngầm hệ thống điện, lát đá vỉa hè để phục vụ chỉnh trang đô thị.

Từ khoảng 10h, dù khu vực ngay cạnh biển nhưng không khí đã rất oi bức do nền nhiệt cao, ít gió.

Để thích nghi với điều kiện thời tiết khắc nghiệt, công nhân phải mặc áo điều hòa, che kín cơ thể và liên tục uống nước lạnh.

Phần lớn công nhân đều bắt đầu công việc từ rất sớm, nghỉ trưa dài hơn, làm bù vào chiều muộn để tránh thời điểm nóng nhất trong ngày.

Bà Tạ Thị Nga (55 tuổi) cho biết mình cùng nhiều công nhân khác bắt đầu công việc từ 5h để tranh thủ lúc trời chưa nắng gắt.

“Chúng tôi đi làm từ sáng sớm để tránh nắng. Buổi chiều, chúng tôi sẽ làm muộn hơn, thường đến hơn 19h mới kết thúc công việc. Dù mặc áo điều hòa và uống nước lạnh liên tục nhưng lúc nào tôi cũng thấy nóng bức, khó chịu”, bà Nga chia sẻ.

Những người làm việc ngoài trời khác cũng phải chủ động tìm cách tránh nóng.

Gần trưa, nhiều người tìm nơi có bóng râm như công viên hay gầm cầu để nghỉ ngơi, hồi sức.