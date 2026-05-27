Nghệ An:

Đợt nắng nóng gay gắt tiếp tục gia tăng cường độ tại nhiều tỉnh thành, trong đó Nghệ An có nơi trên 40 độ C.

Ghi nhận ngày 27/5, nắng xuất hiện từ khá sớm, càng về trưa, nhiệt độ tăng nhanh và cường độ nắng càng gay gắt. Trời quang mây, có gió nhưng theo đà tăng nhiệt độ kèm độ ẩm thấp, bầu không khí dần trở trên khô nóng.

Người nông dân lấm lem bùn đất, tranh thủ thời gian xuống vụ hè thu. Ảnh: T.T

Giữa thời tiết khắc nghiệt, bà con nông dân tại nhiều địa phương trong tỉnh bước vào mùa thu hoạch và xuống giống vụ lúa mới.

Từ 4h sáng, chị Nguyễn Thị Thanh (trú xóm 6, xã Nghi Lộc) đã có mặt ở bờ ruộng. Để chuẩn bị cho một ngày làm việc dài, chị phải mặc nhiều lớp áo lao động, dùng khăn trùm kín mặt và mang theo bình nước.

Những phút giải lao của chị Thanh bên bờ ruộng. Ảnh: T.T

Canh tác gần 10 sào ruộng của gia đình và người thân cho mướn, chị Thanh phải thuê thêm người xuống giống. Dù làm việc liên tục, đến hơn 10h công việc vẫn chưa thể hoàn thành, buộc phải gác lại chờ chiều muộn.

"Biết là nắng nóng gay gắt rất dễ bị sốc nhiệt, nhưng nếu không kịp xuống giống thì đất sẽ khô, lúc đó chỉ có nước bỏ hoang ruộng đồng", chị Thanh chia sẻ.

Hơn 10h30, nắng nóng sắp đạt đỉnh nhưng một số nông dân vẫn gắng bám trụ trên cánh đồng. Ảnh: T.T

Cách đó không xa, chị Nguyễn Thị Mến (cùng trú xóm 6) dù đã mặc áo điều hòa nhưng vẫn cảm nhận rõ hơi nóng hắt lên bỏng rát.

Việc lội bùn để bón phân dưới cái nắng như thiêu như đốt khiến chị mất nhiều sức. Thỉnh thoảng, chị phải lên bờ tìm chỗ bóng mát nghỉ ngơi rồi mới tiếp tục công việc.

Những người chăn vịt thả rông cũng dựng lều tạm, vừa trốn nóng, vừa canh đàn vật nuôi. Ảnh: T.T

Để tránh cái nắng “cháy da”, nhiều nông dân chọn ra đồng gặt lúa vào ban đêm. Tại một số cánh đồng lúa chín ở xã Đô Lương, không khí thu hoạch về đêm vô cùng rộn ràng.

Tránh nắng nóng, bà con nông dân xã Đô Lương tranh thủ gặt vào ban đêm. Ảnh: D.H

Ánh đèn từ các máy gặt hòa cùng đèn pin của người dân chiếu sáng cả cánh đồng trong đêm, phục vụ việc thu hoạch lúa.

Nhân viên điện lực Nghi Lộc sửa chữa tại một trạm biến áp trên địa bàn. Ảnh: T.T

Nắng nóng đỉnh điểm cũng khiến nhu cầu sử dụng điện phục vụ sinh hoạt, sản xuất của người dân tăng mạnh, dẫn đến một số trạm biến áp quá tải. Giữa thời tiết oi bức, nhân viên Điện lực Nghi Lộc cũng phải khẩn trương, căng sức xử lý sự cố, kịp thời đảm bảo nguồn điện cho bà con.