Tăng 20-30% số ca cấp cứu vì nắng

Những ngày nắng nóng gay gắt vừa qua, Trung tâm Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) liên tục tiếp nhận các ca bệnh liên quan đến say nắng, say nóng và biến chứng nguy hiểm do nhiệt độ tăng cao.

Trao đổi với PV VietNamNet, Thạc sĩ, bác sĩ Đặng Tuấn Dũng, Trung tâm Cấp cứu A9, cho biết, số bệnh nhân nhập viện liên quan đến nắng nóng đã tăng khoảng 20-30% so với trước đợt nắng nóng. Đáng chú ý, phần lớn là thanh niên và người trong độ tuổi lao động, đặc biệt là những người phải làm việc ngoài trời.

Các bệnh nhân được đưa vào cấp cứu trong tình trạng mệt lả, vã mồ hôi, kiệt sức. Một số trường hợp nặng hơn xuất hiện tăng thân nhiệt, hôn mê, co giật, thậm chí nguy cơ ngừng tim nếu không được xử trí kịp thời.

Bác sĩ Dũng cho biết, thời tiết nắng nóng cực đoan khiến cơ thể không thải nhiệt hiệu quả. Khi lao động hoặc vận động cường độ cao dưới trời nắng, cơ thể sinh ra lượng nhiệt lớn, đồng thời mất nhiều nước và điện giải qua mồ hôi. Nếu không được bù đủ, người bệnh sẽ rơi vào trạng thái rối loạn chuyển hóa.

Bệnh nhân cấp cứu do nắng nóng. Ảnh: P.Thúy.

Một nam công nhân được đưa đến Trung tâm A9 cấp cứu ngày 25/5 vì mệt lả khi làm việc trong thời tiết nắng nóng. Bệnh nhân được xác định có tình trạng tiêu cơ vân, cơ thể mất nước khá nghiêm trọng, xuất hiện tình trạng suy thận cấp.

“Khi mất cân bằng nước và điện giải kéo dài, cơ thể sẽ chuyển sang chuyển hóa yếm khí, gây toan hóa máu. Các tế bào cơ bị phá hủy hàng loạt dẫn tới tiêu cơ vân”, bác sĩ Dũng giải thích.

Tiêu cơ vân là tình trạng các tế bào cơ bị tổn thương và vỡ ra, giải phóng chất độc vào máu. Nếu nặng, người bệnh có thể bị suy thận cấp, rối loạn tri giác, sốc và tử vong.

Theo các chuyên gia cấp cứu, dự phòng luôn quan trọng hơn điều trị. Người lao động ngoài trời cần hạn chế làm việc vào khung giờ nắng gắt từ 11h đến 13h. Nếu bắt buộc phải làm việc, họ cần đội mũ nón, sử dụng mái che, quạt hoặc điều hòa để giảm nhiệt.

Gia tăng số bệnh nhân tâm thần

Sáng 25/5, một nam thanh niên được gia đình đưa vào cấp cứu tại Viện Sức khỏe Tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng liên tục la hét, giãy đạp. PGS.TS Dương Minh Tâm cho biết bệnh nhân vốn mắc rối loạn loạn thần và đang điều trị tại nhà, đợt nắng nóng kéo dài khiến biểu hiện trở nặng.

Khi người bệnh nhập viện, các nhân viên y tế phải dùng vải cố định chân tay để tránh bệnh nhân tự gây nguy hiểm cho bản thân và người xung quanh.

Theo bác sĩ Tâm, thời tiết nắng nóng tác động lên mỗi người theo cách khác nhau. Người có khả năng thích nghi và điều hòa thân nhiệt tốt sẽ ít bị ảnh hưởng hơn. Đặc biệt, nhóm người có bệnh nền như tăng huyết áp, tiểu đường hay bệnh lý tâm thần dễ bị ảnh hưởng rõ rệt hơn cả.

Trong đó, bệnh nhân tâm thần dễ bùng phát triệu chứng nhất. Những người bị hoang tưởng, ảo giác hay tâm thần phân liệt thường khó kiểm soát hành vi khi cơ thể rơi vào trạng thái căng thẳng vì nhiệt độ cao. Không ít trường hợp trở nên kích động, la hét, mất ngủ kéo dài hoặc có hành vi mất kiểm soát.

Theo kinh nghiệm của bác sĩ Tâm, có hai thời điểm trong năm bệnh nhân nhập viện thường gia tăng mạnh. Một là mùa nồm ẩm - thời điểm độ ẩm cao khiến cơ thể khó thải nhiệt, tạo cảm giác bức bối dù nhiệt độ trung bình. Hai là những đợt nắng nóng gay gắt kéo dài như hiện nay.

Dân gian gọi hiện tượng này là “rồ hoa mướp” phản ánh thực tế rằng thời tiết oi bức có thể khiến nhiều bệnh nhân tâm thần bùng phát triệu chứng mạnh hơn bình thường.

