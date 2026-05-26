Ảnh hưởng nghiêm trọng tới tim mạch

Theo Thạc sĩ, bác sĩ Huỳnh Thị Ngọc Huyền - Bệnh viện Tim Tâm Đức (TPHCM), một nghiên cứu cho thấy nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch tăng đáng kể sau mỗi 1 độ C khi nhiệt độ vượt quá ngưỡng chịu đựng của cơ thể. Với những người có bệnh nền như suy tim, tăng huyết áp hay hẹp động mạch vành, nắng nóng có thể trở thành “bài kiểm tra sinh tử” đối với hệ tuần hoàn.

Khi thời tiết oi bức, máu sẽ lưu thông đến da nhiều hơn để giúp cơ thể tản nhiệt. Điều này khiến tim phải đập nhanh hơn và tăng lưu lượng máu lên gấp đôi mỗi phút so với ngày bình thường. Cùng lúc đó, việc đổ mồ hôi liên tục làm cơ thể mất nước và điện giải, khiến máu cô đặc hơn, độ nhớt tăng lên và dễ hình thành cục máu đông. Đây chính là yếu tố làm tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim và đột quỵ.

Bác sĩ Huyền cho rằng, Việt Nam chưa có thống kê chính thức nhưng các cơ sở y tế đều ghi nhận số ca đột quỵ và biến cố tim mạch thường gia tăng trong những đợt nắng gay gắt, đặc biệt ở người cao tuổi và người có bệnh nền.

Nắng nóng là bài kiểm tra sinh tử với hệ tuần hoàn. Ảnh: Hoa Linh.

Bác sĩ Huyền cảnh báo nhiều thói quen tưởng vô hại lại có thể làm tăng nguy cơ biến cố tim mạch như uống quá ít nước khiến máu cô đặc, dễ tạo huyết khối; tắm nước lạnh ngay sau khi đi nắng về có thể gây co mạch đột ngột.

Việc đi ngoài trời nắng gắt mà không che chắn làm tăng nguy cơ sốc nhiệt, uống nhiều rượu bia khiến cơ thể mất nước nhanh hơn.

Ai sẽ rơi vào nguy hiểm?

Người tăng huyết áp: Nhiệt độ cao gây bứt rứt, khó ngủ, làm gián đoạn cơ chế giảm huyết áp tự nhiên vào ban đêm, khiến huyết áp dao động mạnh hơn.

Ngoài ra, sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngoài trời nắng nóng và phòng điều hòa cũng là yếu tố nguy hiểm. Khi một người từ môi trường nóng bước vào phòng lạnh, mạch máu co lại đột ngột có thể làm huyết áp tăng nhanh, thậm chí gây biến chứng tim mạch.

Cơn tăng huyết áp cấp tính thường có biểu hiện như đau đầu dữ dội, chóng mặt, khó thở, đau ngực, đánh trống ngực hoặc chảy máu cam. Khi có dấu hiệu bất thường, người bệnh cần nghỉ ngơi nơi thoáng mát, đo huyết áp và dùng thuốc theo hướng dẫn của bác sĩ.

Người trên 65 tuổi có bệnh nền: Khả năng điều hòa thân nhiệt suy giảm khiến cơ thể dễ mất nước, tăng huyết áp và rối loạn tuần hoàn khi nhiệt độ kéo dài ở mức cao. Các bệnh đái tháo đường, bệnh tim mạch hay rối loạn mỡ máu đều làm tăng nguy cơ đột quỵ khi gặp stress nhiệt.

Người từng bị đột quỵ: Mất nước và tăng thân nhiệt có thể làm tăng nguy cơ tái phát đột quỵ hoặc cơn thiếu máu não thoáng qua.

Người lao động ngoài trời, vận động viên: Công nhân xây dựng, nông dân, người giao hàng hay người tập luyện cường độ cao dưới nắng nóng dễ rơi vào tình trạng sốc nhiệt, tụt huyết áp và đột quỵ nếu không bổ sung đủ nước, điện giải.

Để bảo vệ trái tim, các bác sĩ khuyến cáo người dân cần tuân thủ các nguyên tắc sau để hạn chế nguy cơ đột quỵ và biến cố tim mạch:

- Uống đủ từ 1,5-2,5 lít nước mỗi ngày, chia đều trong ngày và không đợi khát mới uống.

- Hạn chế ra ngoài từ 10h đến 16h, đặc biệt trong các đợt nắng đỉnh điểm.

- Không thay đổi nhiệt độ đột ngột; nên để máy lạnh ở mức 25-28 độ C.

- Sau khi đi nắng về cần nghỉ ngơi, lau khô mồ hôi trước khi tắm.

- Tập thể dục vào sáng sớm hoặc chiều muộn, tránh vận động quá sức.

- Kiểm soát tốt huyết áp và các bệnh nền.

- Hạn chế rượu bia, chất kích thích trong những ngày nắng nóng kéo dài.

