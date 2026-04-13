Dự báo viên Tạ Thị Hồng An, Phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vừa đưa ra những nhận định mới nhất về đợt nắng nóng diện rộng và diễn biến thời tiết đến hết tháng 4/2026.

Theo đó, trong tuần qua, nhiều khu vực trên cả nước đã xảy ra nắng nóng gay gắt. Trong đó, khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến TP Huế đã xảy ra nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với mức nhiệt lên đến 38-40 độ, có nơi trên 40 độ.

Đáng chú ý, tại khu vực vùng núi phía Tây của Nghệ An và Hà Tĩnh, mức nhiệt lên đến trên 41 độ. Cấp độ rủi ro thiên tai đã ở ngưỡng cấp 2.

Dự báo viên Hồng An cho biết: “Theo thống kê, nắng nóng năm nay trên các khu vực đều đến sớm hơn so với trung bình nhiều năm. Mức nhiệt cao trên 41 độ xảy ra ở khu vực miền Trung trong thời kỳ đầu tháng 4 này cũng là ít gặp trong giai đoạn 10 năm trở lại đây. Tuy nhiên, mức nhiệt này cũng chưa vượt ngưỡng giá trị lịch sử cùng kỳ tháng 4/2024.

Thời điểm hạ nhiệt và cảnh báo thời tiết cực đoan

Sau những ngày oi bức kéo dài, một tin vui là tình trạng nắng nóng đang có xu hướng giảm dần theo lộ trình cụ thể ở từng khu vực.

Ảnh minh họa: Nam Khánh

Theo dự báo viên Hồng An, tại Bắc Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, nắng nóng khả năng kéo dài hết ngày 14/4; từ 15/4 (thứ Tư), thời tiết bắt đầu dịu dần.

Tại Trung Bộ, đà giảm nhiệt sẽ đến muộn hơn, dự kiến từ ngày 17/4 (thứ Sáu), nắng nóng mới bắt đầu suy giảm.

Dù sắp có đợt giảm nhiệt ngắn ngày, nhưng các chuyên gia cảnh báo từ nửa cuối tháng 4 sang đầu tháng 5, nắng nóng sẽ sớm quay trở lại và gia tăng cường độ trên diện rộng.

“Số ngày nắng nóng gay gắt (tức ngày có nhiệt độ cao trên 37 độ) có khả năng xuất hiện nhiều hơn so với trung bình nhiều năm và tập trung chính ở khu vực phía Tây Bắc Bộ cũng như các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế.

Đáng lưu ý, đây cũng là giai đoạn chuyển mùa tại các tỉnh miền Bắc, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ. Do đó, người dân cần đặc biệt đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm mưa giông sau nắng nóng như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh để đảm bảo an toàn về người và tài sản.