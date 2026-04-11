Nhiệt độ cao hơn trung bình nhiều năm

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong thời kỳ một tháng tới (11/4 - 10/5/2026) nhiệt độ trung bình trên toàn quốc cao hơn so với trung bình nhiều năm (TBNN) từ 0,5-1,5 độ.

Đặc biệt, tại khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế, mức nhiệt có nơi cao hơn từ 1,5-2 độ.

Đáng lưu ý, nắng nóng có xu hướng gia tăng mạnh mẽ. Số ngày nắng nóng gay gắt được nhận định sẽ xuất hiện nhiều hơn so với cùng kỳ hàng năm, tập trung chủ yếu ở khu vực Tây Bắc Bộ và dải đất miền Trung từ Thanh Hóa đến Huế.

Cảnh báo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm

Dù bước vào mùa nóng, nhưng các hình thái thời tiết nguy hiểm vẫn diễn biến phức tạp. Cụ thể, trong thời kỳ dự báo, không khí lạnh hoạt động với cường độ yếu, chủ yếu nén rãnh áp thấp ở phía Nam Trung Quốc xuống phía Bắc nước ta.

Những đợt không khí lạnh đan xen giữa nắng nóng khả năng gây mưa giông, lốc sét ở miền Bắc, Trung Bộ. Ảnh minh họa: Tuấn Anh

Hiện tượng này dễ gây ra các đợt mưa giông kèm theo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, đặc biệt vào thời điểm chiều tối tại Bắc Bộ, các chuyên gia khí tượng lưu ý.

Bên cạnh đó, cả nước có khả năng đón một số đợt mưa diện rộng, trong đó lượng mưa tập trung nhiều hơn ở vùng núi Bắc Bộ.

Thời kỳ 1 tháng tới, trong khi Bắc Bộ và Thanh Hóa có lượng mưa cao hơn TBNN từ 10-30mm, thì các khu vực khác lại đối mặt với tình trạng khô hạn. Khu vực Tây Bắc, Trung Bộ và Nam Bộ có lượng mưa thấp hơn từ 15-30mm; riêng cao nguyên Trung Bộ thiếu hụt sâu từ 30-50mm.

Ngoài ra, Biển Đông ít có khả năng xuất hiện bão hoặc áp thấp nhiệt đới (TBNN: Trên khu vực Biển Đông là 0,3 cơn và không đổ bộ vào đất liền Việt Nam).

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thời tiết, khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp với nhiều hình thái nguy hiểm, cực đoan, chính quyền và người dân cần thường xuyên cập nhật dự báo ngắn hạn (1–3 ngày) để kịp thời điều chỉnh kế hoạch, bảo đảm an toàn sản xuất và dân sinh.