Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong hai ngày tới (đến hết 12/4), tình trạng nắng nóng vẫn diễn biến phức tạp.

Trong đó, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế tiếp tục là tâm điểm của đợt nóng với mức nhiệt nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, có nơi trên 40 độ.

Thời tiết Hà Nội còn 3 ngày nắng nóng, sau đó nền nhiệt giảm dần và xuất hiện 2 ngày mưa. Nguồn: NCHMF

Khu vực Tây Bắc Bộ và Đà Nẵng đến phía Đông Đắk Lắk, ngày nắng nóng gay gắt, chiều tối có khả năng xuất hiện mưa rào và giông vài nơi.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ duy trì trạng thái ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Các khu vực khác ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Xuất hiện mưa giông, nắng nóng dịu dần

Cơ quan khí tượng nhận định thời tiết giai đoạn từ đêm 12-20/4, có sự chuyển biến rõ rệt khi các hình thái gây mưa bắt đầu hoạt động mạnh hơn.

Sau nhiều ngày nắng nóng mạnh, các khu vực trên cả nước sẽ có ít ngày mưa, trời dịu mát hơn. Ảnh minh họa: Hoàng Minh

Tại Bắc Bộ: ở phía Tây Bắc Bộ, nắng nóng và nắng nóng gay gắt duy trì đến hết ngày 13/4; sau đó từ 14-15/4, nhiệt độ bắt đầu giảm, nắng nóng dịu dần.

Phía Đông Bắc Bộ, sau ngày nắng nóng cục bộ 13/4, dự kiến khoảng ngày 16-17/4, sẽ đón một đợt mưa rào và giông rải rác.

Tại Trung Bộ: Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế và Đà Nẵng đến Đắk Lắk sẽ đón tin vui khi từ ngày 16-17/4, nắng nóng gay gắt sẽ có dấu hiệu hạ nhiệt.

Tại cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Cường độ nóng giảm bớt từ khoảng ngày 14-15/4; chiều tối vẫn có thể xuất hiện các cơn mưa giông bất chợt.

Cơ quan khí tượng lưu ý, sự giao thoa giữa các khối khí nóng và lạnh trong giai đoạn chuyển biến thời tiết thường dễ đi kèm các hiện tượng thiên tai cực đoan. Người dân cần thường xuyên theo dõi các bản tin ngắn hạn để có phương án ứng phó kịp thời.