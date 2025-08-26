“Dấu chân của người khổng lồ” Samsung

Samsung bước chân vào lĩnh vực điều hoà không khí lần đầu tiên với sản phẩm Window Air Conditioner (WAC) ra mắt năm 1974. Tính đến nay, “ông lớn” Hàn Quốc đã có 51 năm kinh nghiệm trong việc cung cấp các sáng kiến điều hoà tiên tiến, các giải pháp kết nối kỹ thuật số lâu dài dựa trên khí hậu. Sản phẩm của Samsung đang đáp ứng nhu cầu làm mát, sưởi ấm, nước nóng sinh hoạt, thông gió và các giải pháp tòa nhà thông minh tại khắp các quốc gia trên thế giới. Ngoài các sản phẩm điều hoà dân dụng phổ thông, Samsung hiện còn có nhiều giải pháp điều hoà hệ thống (SAC) vượt trội, đáp ứng nhu cầu đặc thù trong môi trường bán lẻ, khách sạn, văn phòng, nhà ở.

Đáng chú ý phải kể đến giải pháp VRF (điều hòa trung tâm), có thể làm lạnh và sưởi ấm cho nhiều căn phòng trong một tòa nhà nhờ thiết kế một dàn nóng kết nối đến 64 dàn lạnh. Giải pháp điều hoà hệ thống này cho phép tiết kiệm điện năng tối đa khi có thể linh hoạt điều chỉnh công suất dựa trên nhu cầu cụ thể của từng khu vực riêng lẻ.

Các giải pháp điều hoà hệ thống của Samsung mang đến đa dạng lựa chọn cho người dùng tại đô thị

Với các tòa nhà hoặc căn hộ nhỏ, giải pháp Multi Split (hệ thống điều hoà gồm 1 dàn nóng với tối đa 5 dàn lạnh), cho phép làm mát nhiều gian phòng một cách độc lập chỉ với một dàn nóng duy nhất. Hệ thống điều hòa không khí này là lựa chọn lý tưởng cho các căn hộ chung cư với không gian lắp đặt bên ngoài hạn chế. Ngoài ra, Samsung còn được biết đến với giải pháp b.IoT, cung cấp hệ thống quản trị tòa nhà theo hướng tối ưu hiệu suất và vận hành. Các sản phẩm điều hoà áp dụng công nghệ làm mát không gió buốt WindFree™ hay Cassette… cũng đang thổi “làn gió mới” cho môi trường sống đô thị hiện đại.

Nâng tầm sống, mát không gian cùng điều hoà âm trần

Với kinh nghiệm trong cả lĩnh vực B2B và B2C, Samsung đang đồng hành nâng cao chất lượng sống cho người dùng nhờ nhiều sản phẩm điều hòa không khí đột phá. Trong đó nổi bật là điều hòa Cassette WindFree™ 1 hướng với thiết kế âm trần, sử dụng cho mục đích thương mại và dân dụng.

Thay vì lắp đặt trên tường như các sản phẩm điều hoà dân dụng thông thường, việc di chuyển điều hoà lên trần nhà với Cassette WindFree™ 1 hướng góp phần mở ra không gian sống hiện đại, tối ưu từng cm diện tích mà không cần đánh đổi hiệu suất làm mát. Thiết kế siêu mỏng gọn của Cassette WindFree™ 1 hướng cho phép điều hoà có thể ôm sát phần trần nhà mà không phá vỡ giá trị thẩm mỹ của thiết kế nội thất.

Điều hòa Cassette WindFree™ 1 hướng là lựa chọn giúp tối ưu chiều cao trần, giữ trọn thẩm mỹ thiết kế mà không cần đánh đổi hiệu suất làm mát

Samsung đã triển khai một chiến dịch mang tên “Move Up” (tạm dịch: Nâng tầm sống, mát không gian) để khuyến khích người dùng nâng vị trí lắp đặt điều hoà từ tường nhà lên trần với sản phẩm Cassette WindFree™ 1 hướng. Lợi ích dễ thấy nhất của việc “Move Up” là người dùng sẽ có thêm không gian tường cho các mục đích khác như trang trí tranh ảnh, bố trí kệ đựng vật dụng, sơn tường theo sở thích một cách liền mạch…

Với các căn hộ có phần trần nhà thấp do yêu cầu kỹ thuật khi thiết kế hoặc bị giới hạn chiều cao do nằm gần khu vực quân sự, hàng không, di sản… điều hòa Cassette WindFree™ 1 hướng cũng là lựa chọn hoàn hảo để tối ưu chiều cao trần, giữ nguyên thẩm mỹ kiến trúc mà vẫn đảm bảo hiệu suất làm mát tối ưu.

Giải pháp xanh cho không gian đô thị

Bằng việc tận dụng AI và công nghệ tối ưu hiệu quả năng lượng, các sản phẩm điều hòa không khí của Samsung đang trở thành giải pháp xanh cho môi trường sống đô thị.

Chẳng hạn điều hoà Cassette WindFree™ 1 hướng sở hữu công nghệ làm lạnh thông minh WindFree™ giúp tiết kiệm đến 55% điện năng tiêu thụ so với chế độ làm lạnh thông thường. Ở chế độ này, điều hoà sẽ nhẹ nhàng phân tán khí lạnh thông qua 10.000 lỗ khí siêu nhỏ, tạo nên bầu không khí mát mẻ thoải mái mà không lo sốc nhiệt vì gió buốt. Dù lắp đặt âm trần, điều hòa Cassette WindFree™ 1 hướng vẫn sở hữu hiệu suất làm mát vượt trội nhờ thiết kế cánh đảo gió lớn lên đến 100mm, cung cấp tức thì luồng khí mát lạnh trong khoảng cách lên tới 8m, hạ nhiệt nhanh chóng mọi ngóc ngách trong nhà giữa những ngày oi bức.

Tại các dự án cao cấp như Sunshine Green Iconic, The Filmore Đà Nẵng hay Metropole Thủ Thiêm, việc lắp đặt hàng nghìn dàn lạnh Cassette WindFree™ 1 hướng kết hợp hệ thống DVM Eco cho thấy niềm tin vào hiệu suất làm lạnh bền bỉ và khả năng tiết kiệm điện vượt trội của sản phẩm. Hiện Metropole Thủ Thiêm đang sử dụng hơn 2.300 HP công suất làm lạnh với giải pháp kết nối qua Wifi Kit, giúp cư dân điều khiển điều hòa linh hoạt mọi lúc, mọi nơi thông qua ứng dụng smarthome.

Dự án Metropole Thủ Thiêm đang sử dụng điều hòa Cassette WindFree™ 1 hướng cho các căn hộ của mình

Với điều hòa Cassette WindFree™ 1 hướng, người dùng cũng có thể thao tác qua bảng kiểm soát thông minh Wired Touched Remote Controller thay vì điều khiển cầm tay thông thường. Điều này góp phần mang đến trải nghiệm sống thông minh, tiện lợi, phù hợp với tiêu chuẩn cao cấp mà cư dân đô thị đang hướng đến.

Thông qua các giải pháp điều hoà hệ thống mà tiêu biểu là Cassette WindFree™ 1 hướng, Samsung không chỉ làm mát không gian mà còn giúp nâng tầm cuộc sống cho cư dân đô thị.

Bích Trâm