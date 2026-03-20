Kỳ vọng rút ngắn thời gian giao nhận khi mua hàng trực tuyến

Khảo sát năm 2025 của Milieu Insight cho thấy người tiêu dùng Việt mong muốn được nhận hàng sớm khi mua sắm online, với khoảng 40% người tham gia khảo sát sẵn sàng trả thêm chi phí để rút ngắn thời gian giao hàng.

Các số liệu thống kê về thương mại điện tử Việt Nam được công bố mới đây của StateGlobe cũng ghi nhận xu hướng tương tự. Khoảng 62% người tiêu dùng cho biết họ muốn các đơn hàng có thể được giao ngay trong ngày. Đáng chú ý, thời gian giao nhận mà người mua hướng tới hiện chỉ còn khoảng 3,2 giờ cho một đơn hàng trực tuyến.

Từ những số liệu trên, có thể thấy tốc độ giao hàng đang trở thành tiêu chí quan trọng trong trải nghiệm mua sắm trực tuyến của người tiêu dùng. Nhiều người mua cũng cho biết họ ngày càng ưu tiên các lựa chọn giao hàng nhanh để rút ngắn thời gian chờ đợi.

Như với Ngô Hiên (29 tuổi, Hải Phòng), thời gian trước chị thường chỉ chọn giao hàng tiêu chuẩn và chờ vài ngày nhận hàng. Tuy nhiên, khi các lựa chọn giao nhanh ngày càng phổ biến, chị bắt đầu linh hoạt hơn trong việc lựa chọn hình thức vận chuyển và sẵn sàng chi trả thêm để nhận hàng sớm.

“Với sản phẩm chăm sóc cá nhân hay đồ gia dụng nhỏ, tôi thường chọn nhận hàng trong ngày. Nhưng nếu là thực phẩm hoặc đồ cần dùng ngay, tôi muốn nhận càng sớm càng tốt, trong vòng 1-2 tiếng. Vì vậy, tôi cũng ưu tiên chọn những shop có thể giao hàng nhanh”, chị Hiên chia sẻ.

Người tiêu dùng Việt kỳ vọng thời gian giao nhận đơn hàng trực tuyến được rút ngắn

Thực tế tại một số thị trường như Trung Quốc và Hàn Quốc, giao hàng trong ngày hoặc chỉ trong 1-2 giờ đã trở thành mô hình phổ biến. Theo đó, kỳ vọng giao hàng trong khoảng 3-4 giờ của người tiêu dùng Việt cho thấy nhu cầu trong nước đang dần tiệm cận với tiêu chuẩn dịch vụ toàn cầu, đồng thời tạo động lực để các nền tảng tiếp tục nâng cao năng lực vận hành.

Nền tảng thương mại điện tử đẩy mạnh dịch vụ giao hàng hỏa tốc

Để đáp ứng xu hướng mua sắm mới của người tiêu dùng, trong năm 2025 Shopee đã triển khai thêm các lựa chọn vận chuyển nhanh trên nền tảng, gồm Hỏa tốc và Trong ngày.

Với phương thức Hỏa tốc, đơn hàng dự kiến được giao đến tay người mua chỉ trong vòng 4 giờ kể từ thời điểm đặt hàng thành công với điều kiện đơn hàng được xử lý trong khung giờ làm việc của người bán. Trong khi đó, lựa chọn giao nhanh Trong ngày áp dụng cho một số khu vực nhất định lại cho phép người dùng đặt hàng thành công trước 14 giờ được nhận hàng trước 21 giờ cùng ngày.

Người mua có thể lựa chọn phương thức vận chuyển Hỏa tốc hoặc Trong ngày khi mua hàng trên Shopee.

Theo báo cáo “Bức tranh tiêu dùng trên Shopee dịp Tết 2026”, gần 14 triệu đơn hàng đã được giao đến tay khách hàng thông qua các hình thức giao hàng nhanh.

Tiếp nối những nỗ lực ấy đồng thời nắm bắt kỳ vọng được nhận hàng nhanh hơn của người mua, vào đầu năm 2026, Shopee tiếp tục rút ngắn thời gian vận chuyển với phương thức Hỏa tốc - Ưu tiên. Đơn hàng Hỏa tốc - Ưu tiên sẽ được dự kiến giao trong vòng 1 giờ kể từ khi đặt hàng thành công, hiện được triển khai trước mắt tại một số khu vực ở Hà Nội và TP.HCM. Theo ghi nhận từ nền tảng, dịch vụ này đạt hơn 99,5% đánh giá 5 sao, cho thấy mức độ hài lòng cao từ phía người dùng.

Cùng thời điểm, Shopee cũng giới thiệu Shopee Mart - kênh mua sắm phục vụ nhu cầu tiêu dùng thường nhật. Với đặc thù là những sản phẩm cần sử dụng ngay hoặc yêu cầu độ tươi mới, các đơn hàng Shopee Mart sẽ được giao hoàn toàn bằng phương thức Hỏa tốc - Ưu tiên.

Shopee giới thiệu Shopee Mart có thời gian giao nhận trong vòng 1 giờ.

Trải nghiệm thực tế của người dùng khá tích cực. Minh Nhân (31 tuổi, TP.HCM) chia sẻ: “Hôm đó về đến nhà tôi mới thấy thiếu một số nguyên liệu nấu ăn. Tôi quyết định thử đặt thực phẩm tươi trên Shopee Mart theo lời giới thiệu trước đó của bạn bè và khá trông chờ khi thấy đơn được đề giao Hỏa tốc - Ưu tiên. Tôi chỉ cần đợi chưa đến 1 giờ để nhận hàng, quả là một trải nghiệm mua hàng đáng nhớ”.

Từ sự đa dạng của các phương thức vận chuyển, thời gian giao nhận ngày càng được rút ngắn cùng với những đánh giá tích cực từ người mua, có thể thấy nỗ lực của Shopee trong việc liên tục tái đầu tư vào năng lực vận hành của nền tảng. Qua đó, Shopee không chỉ đem tới trải nghiệm mua sắm liền mạch, mà còn đưa mua sắm trực tuyến tiệm cận với nhu cầu “mua là có ngay” của người tiêu dùng hiện đại.

Cùng với đó, Shopee cũng tăng cường hợp tác với cộng đồng nhà bán hàng và các đối tác vận chuyển nhằm tối ưu quy trình xử lý đơn. Một số tính năng như Tự động xác nhận đơn hàng dành riêng cho kênh Hỏa tốc - Ưu tiên đã được áp dụng, giúp giảm áp lực vận hành cho người bán và đảm bảo tiến độ giao hàng đã cam kết.

Về lâu dài, khi hành vi tiêu dùng ngày càng đề cao tính tiện lợi và nhanh chóng, những cải tiến này sẽ tạo điều kiện để nhà bán hàng tiếp cận thêm khách hàng và mở ra cơ hội cho các hệ thống bán lẻ chuyên thực phẩm, hàng tiêu dùng nhanh phát triển kênh bán hàng trực tuyến.