Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) mới đây đã chia sẻ một đoạn video đặc biệt được quay bằng iPhone trong sứ mệnh Artemis II, ghi lại hiện tượng “Earthshine” - ánh sáng Mặt Trời phản chiếu từ Trái Đất, chiếu sáng bên trong khoang tàu Orion khi con tàu bay quanh Mặt Trăng.

Earthshine là hiện tượng ánh sáng Mặt Trời phản chiếu từ Trái Đất. Ảnh: NASA

Đoạn video được ghi hình vào ngày thứ hai của chuyến bay, mang đến một góc nhìn vừa khoa học vừa đầy cảm xúc về không gian.

Không chỉ là một thước phim kỹ thuật, đây còn là minh chứng cho cách công nghệ tiêu dùng như iPhone đang góp phần ghi lại những khoảnh khắc lịch sử của ngành thám hiểm vũ trụ.

Ánh sáng từ Trái Đất giữa không gian tối thẳm

Việc phi hành gia sử dụng iPhone để chụp ảnh và quay video trong các nhiệm vụ không gian có thể không còn là điều quá mới mẻ. Trước đó, phi hành đoàn Artemis II đã sử dụng thiết bị này trong hành trình bay quanh Mặt Trăng hồi đầu tháng.

Tuy nhiên, đối với những người yêu thiên văn học, mỗi hình ảnh và video mới đều mang giá trị riêng biệt.

Và đoạn clip vừa được NASA công bố chắc chắn là một trong những khoảnh khắc đáng chú ý.

Trong video, nữ phi hành gia Christina Koch xuất hiện với khuôn mặt được chiếu sáng hoàn toàn.

Điều đặc biệt là nguồn sáng duy nhất không phải từ đèn trong tàu, mà đến từ ánh sáng Mặt Trời phản xạ từ Trái Đất - hiện tượng được gọi là “Earthshine”.

Ánh sáng này phản chiếu qua cửa sổ tàu Orion và lan tỏa nhẹ nhàng vào khoang, tạo nên một khung cảnh vừa huyền ảo vừa chân thực.

Hiện tượng Earthshine vốn quen thuộc với các nhà quan sát thiên văn trên Trái Đất, thường thấy khi phần tối của Mặt Trăng được chiếu sáng mờ nhạt bởi ánh sáng phản xạ từ hành tinh của chúng ta.

Tuy nhiên, việc quan sát nó từ góc nhìn ngoài không gian, đặc biệt là từ một tàu vũ trụ đang bay quanh Mặt Trăng, mang lại một trải nghiệm hoàn toàn khác biệt.

Khoảnh khắc chuyển cảnh đầy ấn tượng

Sau vài giây ghi lại gương mặt được chiếu sáng, Christina Koch xoay camera về phía cửa sổ tàu. Lúc này, Trái Đất hiện ra rõ nét bên ngoài, lơ lửng trong không gian đen sâu thẳm.

Điểm thú vị là người xem có thể thấy phản chiếu mờ của chiếc iPhone trên lớp kính cửa sổ, một chi tiết nhỏ nhưng càng làm nổi bật tính chân thực của đoạn video.

Sự kết hợp giữa hình ảnh Trái Đất, ánh sáng phản chiếu và góc quay từ thiết bị quen thuộc như iPhone tạo nên một trải nghiệm gần gũi hơn cho người xem.

Nó giúp thu hẹp khoảng cách giữa công chúng và những chuyến bay không gian vốn thường bị coi là xa vời.

Việc sử dụng iPhone trong Artemis II không chỉ mang tính tiện lợi mà còn cho thấy sự tiến bộ của công nghệ di động hiện đại.

Những thiết bị vốn được thiết kế cho người dùng phổ thông giờ đây đủ khả năng hoạt động trong môi trường khắc nghiệt của không gian, ít nhất là trong các điều kiện được kiểm soát bên trong tàu.

Điều này mở ra một hướng tiếp cận mới trong việc ghi lại và chia sẻ các nhiệm vụ vũ trụ. Thay vì chỉ dựa vào các hệ thống máy quay chuyên dụng, phi hành gia có thể sử dụng các thiết bị quen thuộc để ghi lại những khoảnh khắc mang tính cá nhân hơn, gần gũi hơn.

(Theo The Times of India, 9to5mac)