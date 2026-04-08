Sứ mệnh Artemis II của NASA đã mang lại những hình ảnh cận cảnh đầu tiên về Mặt Trăng do con người trực tiếp chụp từ quỹ đạo gần, đánh dấu một bước tiến mang tính lịch sử trong hành trình khám phá không gian.

Hình ảnh mặt tối của Trái Đất Ảnh: NASA

Trong khoảng bảy giờ bay vòng quanh Mặt Trăng, phi hành đoàn đã chụp hàng loạt bức ảnh và ghi nhận những đặc điểm bề mặt chưa từng được con người quan sát trực tiếp trước đây.

Lần đầu tiên trong lịch sử, con người có thể tận mắt nhìn thấy toàn bộ mặt xa của Mặt Trăng, khu vực luôn quay lưng lại với Trái Đất và những hình ảnh đầu tiên đang dần được gửi về.

Đây được xem là khoảnh khắc được mong chờ nhất của sứ mệnh, khi bốn phi hành gia bay vòng quanh vệ tinh tự nhiên của Trái Đất và quan sát trực tiếp qua cửa sổ tàu vũ trụ Orion.

Phi hành đoàn gồm các phi hành gia của NASA: Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch và phi hành gia Canada Jeremy Hansen đã ghi lại địa hình gồ ghề, các miệng hố va chạm khổng lồ và những đồng bằng tối rộng lớn trải dài trên bề mặt Mặt Trăng.

“Earthset”: khoảnh khắc Trái Đất lặn phía sau Mặt Trăng

Bức ảnh đầu tiên được công bố vào sáng thứ Ba bởi White House trên nền tảng X cho thấy khoảnh khắc “Earthset”, khi Trái Đất khuất dần khỏi tầm nhìn phía bên kia Mặt Trăng.

Đây là hình ảnh hiếm hoi được chụp từ mặt xa của Mặt Trăng, ghi lại thời điểm hành tinh của chúng ta lặn xuống đường chân trời Mặt Trăng.

Trái Đất khuất sau đường chân trời Mặt Trăng được chụp từ tàu Orion vào thứ Hai (6/4). Ảnh: NASA

Bức ảnh này được xem như phiên bản đảo ngược của bức “Earthrise” mang tính biểu tượng chụp trong sứ mệnh Apollo 8 năm 1968.

Khi đó, các phi hành gia Bill Anders, Frank Borman và Jim Lovell ghi lại cảnh Trái Đất mọc lên từ phía chân trời Mặt Trăng, trong khi lần này hình ảnh lại cho thấy Trái Đất “lặn” khỏi tầm nhìn.

Bức ảnh "Trái Đất mọc" mang tính biểu tượng được chụp vào ngày 24/12/1968 trong sứ mệnh Apollo 8. Ảnh: William Anders / NASA

Nhật thực nhìn từ Mặt Trăng: góc nhìn chưa từng có

Ngoài ra, NASA cũng công bố một bức ảnh ngoạn mục khác: nhật thực được quan sát từ không gian. Hiện tượng xảy ra vào tối thứ Hai, gần cuối hành trình bay vòng quanh Mặt Trăng, khi Mặt Trời khuất phía sau vệ tinh này.

Mặt Trăng che khuất Mặt Trời trong một cảnh được chụp từ quỹ đạo Mặt Trăng vào thứ Hai (6/4). Ảnh: NASA

Các phi hành gia Artemis II trở thành những người đầu tiên trong lịch sử quan sát nhật thực từ khu vực gần Mặt Trăng.

Bức ảnh cho thấy đĩa Mặt Trăng tối đen, bao quanh bởi quầng sáng corona của Mặt Trời phát sáng rực rỡ ở rìa, tạo nên một cảnh tượng ngoạn mục hiếm thấy.

Lần đầu con người nhìn thấy toàn bộ mặt xa của Mặt Trăng

Trong suốt khoảng bảy giờ bay vòng quanh, Wiseman, Glover, Koch và Hansen đã chụp ảnh, ghi chép và mô tả chi tiết các đặc điểm bề mặt.

Họ trở thành những người đầu tiên nhìn thấy toàn bộ mặt xa của Mặt Trăng, khu vực không thể quan sát từ Trái Đất do luôn quay lưng về phía hành tinh của chúng ta.

Trong bức ảnh toàn cảnh Mặt Trăng được chiếu sáng này, phía gần - bán cầu có thể nhìn thấy từ Trái Đất - được nhìn thấy ở bên phải. Miệng núi lửa lớn ở phía dưới bên trái là lưu vực Orientale. Ảnh: NASA

Ngay cả trong thời kỳ Apollo, các phi hành gia cũng không thể quan sát phần lớn mặt xa vì quỹ đạo và thời gian bay không cho phép. Lần này, đường bay của Artemis II đã giúp họ có góc nhìn toàn diện hơn nhiều.

Các quan sát ban đầu khiến nhóm khoa học Mặt Trăng của sứ mệnh phấn khích. Victor Glover đặc biệt ấn tượng với địa hình sắc nhọn tại đường “terminator”, ranh giới giữa vùng sáng và vùng tối của Mặt Trăng.

“Thật tuyệt vời khi nhìn đường ranh giới này”, ông truyền về trung tâm điều khiển. “Có quá nhiều điều kỳ diệu, những đảo ánh sáng, những thung lũng trông như hố đen. Nếu bước vào một số nơi, bạn có thể rơi thẳng xuống tâm Mặt Trăng. Khung cảnh thật sự mê hoặc”.

Trong suốt ngày quan sát, các phi hành gia liên tục chia sẻ cảm xúc khi nhìn Mặt Trăng ở cự ly gần.

Christina Koch cho biết trải nghiệm này giúp họ nhìn lại Trái Đất với góc nhìn mới.

“Khi nhìn từ đây và so sánh với ngôi nhà của chúng ta, bạn nhận ra chúng ta có quá nhiều điểm chung”, cô nói. “Mọi thứ chúng ta cần đều do Trái Đất cung cấp. Điều đó thực sự là một phép màu và bạn chỉ cảm nhận được khi có góc nhìn từ bên ngoài”.

NASA dự kiến công bố toàn bộ bộ ảnh do phi hành đoàn chụp, nhưng do hạn chế truyền dữ liệu, phần lớn hình ảnh sẽ chỉ được xử lý sau khi các phi hành gia trở về Trái Đất.

Hiện tại, các phi hành gia Wiseman, Koch, Glover và Hansen đang trên hành trình quay về. Họ dự kiến tái nhập khí quyển và hạ cánh xuống Thái Bình Dương ngoài khơi San Diego vào thứ Sáu (10/4), khép lại một trong những chuyến bay lịch sử nhất của kỷ nguyên khám phá không gian hiện đại.

(Theo NBC News, Space, NASA)