Đây là lần đầu tiên sau hơn 50 năm, kể từ thời kỳ Apollo program, con người lại ghi lại những khoảnh khắc về Trái Đất và Mặt Trăng từ không gian sâu.

Bộ ảnh bao gồm đủ mọi góc nhìn: từ vẻ đẹp ngoạn mục của Trái Đất trong bóng tối, những khoảnh khắc sinh hoạt của phi hành đoàn bên trong tàu vũ trụ Orion, cho đến những hình ảnh đầy ấn tượng về bề mặt Mặt Trăng và góc nhìn hiếm có từ phía xa của thiên thể này.

Những bức ảnh không chỉ mang giá trị khoa học mà còn gợi mở một cách nhìn hoàn toàn mới về “ngôi nhà xanh” của nhân loại cũng như người hàng xóm gần gũi nhất của nó trong vũ trụ.

Hành trình 10 ngày và kho dữ liệu khổng lồ

Sứ mệnh kéo dài 10 ngày đã được phóng vào ngày 1/4, đưa các phi hành gia Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch cùng với phi hành gia Jeremy Hansen của Cơ quan Vũ trụ Canada thực hiện chuyến bay vòng quanh Mặt Trăng trên tàu Orion.

Trong suốt hành trình, phi hành đoàn đã truyền về Trái Đất một số hình ảnh tiêu biểu. Tuy nhiên, do giới hạn về băng thông dữ liệu, phần lớn ảnh phải chờ đến khi các thẻ nhớ vật lý được đưa trở lại Trái Đất sau khi tàu hạ cánh xuống Thái Bình Dương vào ngày 10/4. Sau đó, NASA đã mất nhiều tuần để xử lý và phân loại toàn bộ kho dữ liệu khổng lồ này trước khi công bố rộng rãi.

Dù một số hình ảnh đã được chia sẻ ngay sau khi sứ mệnh kết thúc, lần công bố này nâng tổng số ảnh lên tới 12.217 bức, mở ra cơ hội cho công chúng trên toàn thế giới trực tiếp khám phá hành trình lịch sử này thông qua kho lưu trữ công khai của NASA.

Những khoảnh khắc ấn tượng từ không gian sâu

Trong số hàng nghìn bức ảnh, có nhiều khoảnh khắc đặc biệt gây ấn tượng mạnh. Một số hình ảnh được chụp vào ngày 3/4 cho thấy Trái Đất gần như chìm trong bóng tối khi tàu Orion đang trên hành trình tiến vào không gian Mặt Trăng.

Từ khoảng cách xa xôi đó, hành tinh của chúng ta hiện lên như một quả cầu xanh mờ ảo, vừa mong manh vừa kỳ vĩ.

Một bức ảnh khác ghi lại bầu trời sao qua cửa sổ tàu Orion với thời gian phơi sáng chỉ 6 giây. Trên Trái Đất, để tạo ra hiệu ứng vệt sao tương tự, cần phải phơi sáng trong nhiều phút.

Tuy nhiên, do tàu Orion liên tục quay để phân bổ nhiệt lượng từ Mặt Trời, chuyển động này đã vô tình tạo nên hiệu ứng vệt sao ngay trong khoảng thời gian ngắn, mang lại một hình ảnh độc đáo.

Các phi hành gia cũng ghi nhận những sắc thái màu sắc bất ngờ trên bề mặt Mặt Trăng. Một bức ảnh cho thấy một vùng có màu nâu đỏ, gần giống màu gỉ sét.

Trong suốt chuyến bay, họ mô tả việc quan sát thấy nhiều gam màu tinh tế như nâu, xanh lục và các sắc độ khác, điều hiếm khi được cảm nhận rõ ràng từ Trái Đất.

Đặc biệt, hai miệng hố nhỏ trên bề mặt Mặt Trăng đã được phi hành đoàn đặt tên. Một mang tên “Integrity” - theo tên con tàu đã bảo vệ họ trong suốt hành trình. Miệng hố còn lại được đặt tên “Carroll”, để tưởng nhớ người vợ quá cố của Wiseman, người đã qua đời vì ung thư vào năm 2020.

Góc nhìn hiếm có từ phía xa Mặt Trăng

Một trong những bức ảnh mang tính biểu tượng nhất được chụp từ phía xa của Mặt Trăng, khu vực mà từ Trái Đất không thể quan sát trực tiếp.

Qua cửa sổ tàu Orion, các phi hành gia đã ghi lại hình ảnh một phần tư Mặt Trăng ở tiền cảnh, trong khi phía xa là Trái Đất nhỏ bé nhưng rực sáng.

Vào ngày 6/4, trong quá trình bay lướt qua Mặt Trăng, phi hành đoàn còn chứng kiến một hiện tượng nhật thực từ góc nhìn đặc biệt ngoài phía xa.

Khi Mặt Trời khuất sau đĩa Mặt Trăng, vành nhật hoa, lớp khí quyển ngoài cùng của Mặt Trời, hiện lên rực rỡ, tạo nên một cảnh tượng hiếm gặp mà rất ít người từng được chứng kiến trực tiếp.

Ở một bức ảnh khác, Trái Đất chỉ xuất hiện như một điểm sáng nhỏ bé ló ra phía sau đường viền của Mặt Trăng. Đây là khoảnh khắc được ghi lại ngay sau khi tàu đạt khoảng cách gần nhất với Mặt Trăng, một minh chứng cho hành trình xa nhất mà con người từng thực hiện khỏi hành tinh quê hương.

Trong suốt sứ mệnh, các phi hành gia Artemis II đã bay xa Trái Đất hơn bất kỳ nhiệm vụ có người lái nào trước đây, đạt khoảng cách tối đa lên tới 406.773km.

Thành tựu này không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra một chương mới cho các sứ mệnh không gian trong tương lai, đặc biệt là mục tiêu đưa con người quay trở lại Mặt Trăng và tiến xa hơn nữa tới sao Hỏa.

Bộ ảnh hơn 12.000 bức không đơn thuần là những hình ảnh đẹp mắt, mà còn là tài liệu quý giá, ghi lại bước tiến quan trọng của nhân loại trong hành trình khám phá vũ trụ.

Từ những góc nhìn chưa từng có, chúng nhắc nhở rằng Trái Đất, dù nhỏ bé giữa không gian bao la, vẫn là ngôi nhà duy nhất mà chúng ta cần gìn giữ.

(Theo Space, LiveScience)