Vệ tinh viễn thông. Ảnh: Shutterstock

Trong một bài viết của báo Die Welt số ra hôm nay (13/4), ông Rutte đánh giá năng lực của Nga trong không gian đã lỗi thời so với phương Tây. "Do đó, việc phát triển vũ khí hạt nhân trong không gian là cách để Nga cải thiện năng lực. Điều này rất đáng lo ngại", lãnh đạo NATO nói.

Mặc dù vũ khí trong không gian nhằm vào Trái đất, nhưng việc bắn hạ vệ tinh có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng do nhiều hệ thống chúng ta sử dụng phụ thuộc vào thiết bị này để vận hành như hệ thống định vị và liên lạc, giám sát môi trường. Ngoài ra, phá hủy vệ tinh cũng ảnh hưởng tới các hoạt động thương mại và quốc phòng, do đó gây tổn hại tới an ninh nói chung.

Tổng thư ký NATO lưu ý, hành động triển khai vũ khí trong không gian sẽ vi phạm Hiệp ước Không gian vũ trụ năm 1967, trong đó cấm quân sự hóa Mặt trăng và các thiên thể khác cũng như cấm đặt vũ khí hạt nhân trong quỹ đạo. Hiệp ước này được nhiều quốc gia phê chuẩn, gồm cả Mỹ và Nga.

Ngoài ra, NATO tuân thủ nguyên tắc rằng một cuộc tấn công nhằm vào một hoặc nhiều nước thành viên thuộc liên minh quân sự này sẽ bị coi là cuộc tấn công nhằm vào tất cả các nước thành viên. Theo Die Welt, năm 2011, NATO đã quyết định rằng nguyên tắc phòng thủ tập thể này, vốn được ghi trong Điều 5 của Hiệp ước NATO, cũng áp dụng đối với các cuộc tấn công từ trong không gian.

Ông Rutte cho hay, để ứng phó với những thách thức an ninh mới ngoài bầu khí quyển, các nước NATO chia sẻ với nhau thông tin tình báo, thành lập các bộ chỉ huy không gian quốc gia mới cũng như phát triển các vệ tinh nhỏ hơn, cơ động hơn và được bảo vệ tốt hơn.

Tháng 5/2024, Bộ Tư lệnh không gian Mỹ từng cáo buộc một vệ tinh do Nga phóng đi chính là một vũ khí có thể tấn công các vệ tinh khác trên quỹ đạo thấp của Trái đất.