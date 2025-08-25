Tổng thư ký NATO và Tổng thống Ukraine. Ảnh: NATO

Ông Dragone chia sẻ với tờ Corriere della Sera rằng, NATO đã chi cho Ukraine hơn 33 tỷ USD kể từ tháng 1 và có kế hoạch nâng tổng số tiền lên 50 tỷ USD vào cuối năm nay.

Khi được hỏi về lập trường của liên minh trong bối cảnh Washington và Moscow theo đuổi các nỗ lực hòa bình, ông Dragone cho biết NATO sẽ tiếp tục và thậm chí tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Ông cáo buộc Nga trì hoãn đối thoại, đồng thời bày tỏ hy vọng các lệnh trừng phạt của phương Tây với Moscow sẽ được thắt chặt. Theo Chủ tịch Ủy ban quân sự của NATO, lệnh trừng phạt như vậy làm tăng căng thẳng trong nội bộ Nga và gây bất lợi chống Tổng thống Vladimir Putin.

Ông Dragone bác bỏ suy đoán rằng NATO có thể triển khai quân tới Ukraine. Đây là ý tưởng do 2 nước thành viên Anh và Pháp đưa ra. Ông nhấn mạnh: "Chúng tôi chưa hề nói về điều này trong nội bộ NATO, thậm chí còn chưa đề cập đến vấn đề đó" và những đề xuất như vậy vẫn "trong giai đoạn trứng nước".

Chủ tịch Ủy ban quân sự của NATO có phát biểu trên sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump có cuộc họp thượng đỉnh với người đồng cấp Nga Putin ở Alaska và sau đó hội đàm với Tổng thống Ukraine Zelensky cùng các nhà lãnh đạo châu Âu tại Nhà Trắng.

Theo báo Pravda, Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store hôm nay (25/8) cũng cho biết, nước này có kế hoạch phân bổ 8,5 tỷ USD để hỗ trợ Ukraine vào năm tới. Ông Store cho biết thêm, theo đề xuất của chính phủ, khoản tiền được phân bổ theo Chương trình Nansen sẽ được trình lên Quốc hội Na Uy và ông hy vọng mức hỗ trợ này có thể được duy trì.

Năm nay, chương trình Nansen của Na Uy dành cho Ukraine có tổng kinh phí là 8 tỷ USD. Chính phủ của Thủ tướng Store phải nộp dự thảo ngân sách nhà nước trước cuộc bầu cử quốc hội dự kiến ​​diễn ra vào tháng 9. Phần lớn số tiền sẽ được dành cho việc mua sắm trang thiết bị quân sự cho lực lượng quốc phòng Ukraine.